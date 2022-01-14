Стилісти розповіли про наймодніший макіяж очей зими 2022 – "котячі" стрілки

Зворотня, або "котяча" стрілка прикрашала моделей на Тижнях моди, а тепер її використовують багато селебріті.

Цьогоріч макіяж очей неухильно переміщається з верхньої повіки на нижню. Стилісти надихалися Тижнями моди, адже з подіумів "у люди" сходять не лише тренди одягу. Зараз у моді котячі стрілки, що підкреслюють очі, пише Pure Wow.

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Кім Кардаш'ян пробувала подібні макіяжі ще кілька років тому, випереджаючи час. І з першого погляду таке підведення здається складним, але майстри макіяжу запевняють — головне: обережність і тверда рука.

Відтворити такий макіяж очей дуже просто. Для цього знадобиться лише пензлик і темний олівець для очей. Потрібно просто провести підведення по всій нижній лінії вій і розтушувати її пензлем, розтягуючи вгору. Для кращого ефекту варто нанести багато туші або навіть приклеїти накладні вії.

Утім, можна використовувати кольорові олівці. Особливо добре виглядатимуть навмисне яскраві, і навіть неонові кольори: синій, зелений, або навіть рожевий.

Подібний макіяж підходить до будь-якої форми, розміру та розрізу очей. Візажисти рекомендують, якщо малювати "котячу" стрілку олівцем здається складно, то можна використовувати тіні кремової структури та використовувати пензлик. Так розтушувати стрілку в легкий серпанок буде набагато простіше. Також можна використовувати лайнер-фломастер або гелеву підводку.

А для більш недбалого макіяжу в стилі гранж можна використовувати сухі тіні.

Наносити обрану косметику варто трохи нижче за лінію росту нижніх вій — і малювати стрілку так, щоб вона йшла до внутрішнього куточка ока. Якщо рука не здригнеться в цей момент, то можна виводити стрілку далі за внутрішню складку повіка для більш ефектного вигляду.

Далі розтушувати, і якщо колір став надто блідим, процедуру потрібно повторити.

І важливий аспект — виправляти такі стрілки набагато простіше. Також варто враховувати, що з такими нафарбованими очима краще не перевантажувати макіяж узагалі — нехай головний акцент залишиться на очах, тож супроводжувати його повинна прозора пудра та нюдова помада.

Варто зазначити, що "котячий" макіяж з'явився дуже давно. Ще в Стародавньому Єгипті красуні густо підводили очі, малюючи стрілки до скроні. На честь кішок його назвали через виразний і глибокий ефект, що надається погляду. Пізніше він увійшов у моду після фільму "Клеопатра" з Елізабет Тейлор у головній ролі.