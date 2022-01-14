Стилисты рассказали о самом модном макияже глаз зимы 2022 – "кошачьей" стрелке

Обратная, или "кошачья" стрелка украшала моделей на Неделях моды, а теперь его используют многие селебрити

В этом году макияж глаз неуклонно перемещается с верхнего века на нижнее. Стилисты вдохновлялись Неделями моды, ведь с подиумов "в люди" сходят не только тренды одежды. Сейчас в моде "кошачьи" стрелки, подчеркивающие глаза, пишет Pure Wow.

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Ким Кардашьян пробовала подобные макияж еще несколько лет назад, опережая время. И с первого взгляда такая подводка кажется сложной, но мастера макияжа уверяют – главное: аккуратность и твердая рука.

Воссоздать такой макияж глаз весьма просто. Для этого понадобится только кисточка и темный карандаш для глаз. Нужно просто провести подводкой по всей нижней линии ресниц и растушевать ее кистью, растягивая вверх. Для лучшего эффекта следует нанести обильное количество туши или даже приклеить накладные ресницы.

Впрочем, можно использовать и цветные карандаши. Особенно хорошо будут смотреться нарочито яркие, и даже неоновые цвета: синий, зеленый, или даже розовый.

Подобный макияж подходит к любой форме, размеру и разрезу глаз. Визажисты рекомендуют, если рисовать "кошачью" стрелку карандашом кажется сложно, то можно использовать тени кремовой структуры и использовать кисточку. Так растушевать стрелку в легкую дымку будет намного проще. Также можно использовать лайнер-фломастер или гелевую подводку.

А для более небрежного макияжа в стиле гранж можно использовать сухие тени.

Наносить выбранную косметику стоит чуть ниже линии роста нижних ресниц — и рисовать стрелку так, чтобы она шла к внутреннему уголку глаза. Если рука не дрогнет в этот момент, то можно выводить стрелку дальше за внутреннюю складку века — для более эффектного вида.

Далее растушевать, и если цвет стал слишком бледным, то процедуру нужно повторить.

И важный аспект – поправлять такие стрелки намного проще. Также стоит учитывать, что с так накрашенными глазами лучше не перегружать макияж в общем – пусть главный акцент останется на глазах, так что сопутствовать ему должна прозрачная пудра и нюдовая помада.

Стоит отметить, что "кошачий" макияж появился очень давно. Еще в Древнем Египте красавицы густо подводили глаза, рисуя стрелки до виска. В честь кошек его назвали из-за выразительного и глубокого эффекта, придаваемого взгляду. Позже он вошел в моду после фильма "Клеопатра" с Элизабет Тэйлор в главной роли.