Роберт Де Ниро вернется к роли таксиста (видео)

Съемки рекламы, где Де Ниро вернется к роли Трэвиса Бикла, пройдут в Лондоне.

80-летний американский актер Роберт Де Ниро вернется к роли таксиста. Об этом сообщает The Sun.

Де Ниро сыграл главную роль в фильме Мартина Скорсезе 1976 года "Таксист".

80-летний актер и многодетный отец вернется за руль в образе Трэвиса Бикла и будет говорить некоторые из своих культовых реплик во время съемок серии рекламы для сервиса Uber.

Согласно источнику, Де Ниро будет повторять фразу, которую широко цитируют: "Ты разговариваешь со мной?".

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"Таксист" считается ключевым фильмом для Нью-Йорка, но в Uber сделали выбор для съемок в сторону Лондона.

Роберт Де Ниро

Источник назвал съемки рекламы "отличной идеей", добавив, что "Таксист — один из самых знаковых фильмов всех времен".

Инсайдер отметил, что Де Ниро испытывал ностальгию по своим звездным ролям.

Роберт Де Ниро

"Многие люди считают, что некоторые из этих классических фильмов являются его лучшей работой, а подписка на рекламу немного распродается, но, очевидно, у него была очень дорогая личная жизнь", — сказал источник.

Напомним, Роберт Де Ниро и Тиффани Чен вышли на прогулку с новорожденной дочерью, которая стала седьмым ребенком голливудского актера.

Также Фокус писал о внезапной смерти внука Роберта Де Ниро летом 2023 года.