Королева Иордании Рания показала деловой образ на осень 2023 (фото)

Супруга иорданского короля Абдаллы II находится с визитом в США.

Королева Иордании Рания во время своего пребывания в США продемонстрировала очередной элегантный образ. Снимками монаршая персона делится в своем Instagram.

"Особая благодарность заместителю Генерального секретаря ООН @AminajMohammed за вчерашнее мероприятие Women Rise for All в Нью-Йорке. Было честью провести время с таким количеством выдающихся женщин на лидерских ролях", — прокомментировала встречу жена иорданского короля Абдаллы II.

Для появления на 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Рания выбрала белую рубашку от бренда Ports 1961, дополнив ее шерстяной юбкой Max Mara кирпичного оттенка.

На ногах монаршей персоны были золотистые туфли Jimmy Choo. Дополнила деловой образ королевы Иордании лаконичная сумочка GIVENCHY.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Королева Рания

Волосы жены иорданского короля традиционно были уложены легкими волнами.

Напомним, королева Иордании ранее уже демонстрировала стильное сочетание белой рубашки.

Также Фокус писал о встрече королевы Рании с Джилл Байден и королевой Бельгии Матильдой.