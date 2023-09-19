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Стиль жизни

Королева Иордании Рания демонстрирует яркий деловой ансамбль на осень 2023 (фото)

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Фото: Queen Rania Al Abdullah | Королева Рания

Супруга иорданского короля посетила Международный экономический форум в Нью-Йорке и встретилась с комиссаром ООН по делам беженцев.

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Королева Иордании Рания, которая находится с визитом в США, показала яркий деловой ансамбль на осень 2023 года. Снимками супруга короля Абдаллы II делится в своем Instagram.

"Гордая объединять усилия с инициативой GAEA @worldeconomicforum's, целью которой является создание новых партнерских отношений в борьбе с изменением климата и потерями природы", — прокомментировала свое появление на Международном экономическом форуме монаршая персона.

Рания в этот день выбрала красный брючный костюм — блейзер и брюки от Gabriela Hearst. На ногах королевы Иордании были коричневые туфли от Manolo Blahnik.

А дополнила яркий деловой ансамбль сумка от Delvaux из лимитированной серии Brilliant Mini Bag. Волосы супруги короля Абдаллы традиционно были уложены волнами.

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Королева Рания в Нью-Йорке

"Искренне благодарю Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди за вчерашнюю встречу со мной для обсуждения состояния глобального кризиса беженцев", — рассказала Рания об еще одной встрече в США.

Королева Рания в Нью-Йорке

Напомним, королева Рания продемонстрировала наряд от любимого дизайнера Кейт Миддлтон.

Также Фокус писал о визите Владимира и Елены Зеленских в Нью-Йорк.