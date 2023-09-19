Королева Йорданії Ранія демонструє яскравий діловий ансамбль на осінь 2023 (фото)

Дружина йорданського короля відвідала Міжнародний економічний форум у Нью-Йорку та зустрілася з комісаром ООН у справах біженців.

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Королева Йорданії Ранія, яка перебуває з візитом у США, показала яскравий діловий ансамбль на осінь 2023 року. Знімками дружина короля Абдалли ІІ ділиться у своєму Instagram.

"Горда об'єднувати зусилля з ініціативою GAEA @worldeconomicforum’s метою якої є створення нових партнерських відносин у боротьбі зі зміною клімату та втратами природи", — прокоментувала свою появу на Міжнародному економічному форумі монарша персона.

Ранія цього дня обрала червоний штанний костюм — блейзер та штани від Gabriela Hearst. На ногах королеви Йорданії були коричневі туфлі від Manolo Blahnik.

А доповнила яскравий діловий ансамбль сумка від Delvaux з лімітованої серії Brilliant Mini Bag. Волосся дружини короля Абдалли традиційно було укладене хвилями.

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Королева Ранія в Нью-Йорку

"Щиро дякую Верховному комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді за вчорашню зустріч зі мною для обговорення стану глобальної кризи біженців", — розповіла Ранія.

Королева Ранія в Нью-Йорку

Нагадаємо, королева Ранія продемонструвала вбрання від улюбленого дизайнера Кейт Міддлтон.

Також Фокус писав про візит Володимира та Олени Зеленських до Нью-Йорка.