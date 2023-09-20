Принцесса Нидерландов Алексия дебютировала на дне открытия парламента с родителями и сестрой

Принцесса второй раз за месяц появилась на публике.

18-летняя принцесса Нидерландов и принцесса Оранско-Нассауская, Алексия, которая является средней дочерью короля Виллема-Александра и королевы Максимы, впервые присоединилась к своим родителям и старшей сестре, 19-летней Катарине-Амалии, на торжественной церемонии открытия парламента в Гааге, сообщает Hello.

На мероприятии девушка выглядела очень величественно в малиново-розовом платье в пол от Zhivago. Образ юная принцесса дополнила бриллиантовыми серьгами и цветочным аксессуаром для волос. Она также впервые надела Орден Нидерландского Льва, кавалером которого стала в день своего 18-летия 26 июня 2023 года. Кроме того, Алекссия – кавалер Домашнего Ордена Золотого Льва.

В руках Алексия держала клатч в тон платью, а ансамбль завершали светлые туфли.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Принцесса Алексия Фото: Getty

Это – второе публичное появление принцессы в этом месяце. Ранее она приняла участие в церемонии присвоения имени судну VOX Alexia в Роттердаме. Это произошло после того, как в мае Алексия окончила United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) в Уэльсе, где завершила двухлетнюю программу Международного бакалавриата.

Король и королева Нидерландов со своими дочерьми

Возвращаясь ко дню открытия парламента, добавим, что сестра Алексии, Катарина-Амалия, студентка Амстердамского университета, выбрала для выхода кобальтово-синее асимметричное платье от Safiyaa. Ее светлые локоны были уложены в прическу, а образ дополняли ободок и серьги с сапфирами.

Мать принцесс, королева Максима, выбрала нежно-розовый брючный костюм Claes Iversen, пальто с узором и эффектную шляпу с цветочным принтом.

Самой младшей принцессы, 16-летней Арианы, с родителями и сестрами не было, поскольку в настоящее время она учится в UWC Adriatic в Италии. Кроме дочерей, к королевской чете присоединился младший брат Виллема-Александра, принц Константин, и его жена принцесса Лаурентиен.

По информации СМИ, Катарину-Амалию и Алексию могут пригласить на гала-ужин в честь 18-летия принца Датского Кристиана во дворце Кристиансборг в Копенгагене 15 октября. Голландская королевская семья поддерживает тесную дружбу с датской, шведской и норвежской монархиями, а кронпринцесса Швеции Виктория является одной из крестных родителей Катарины-Амалии.

Ранее Фокус писал, что в октябре прошлого года принцесса Катарина-Амалия переехала домой из студенческого общежития в Амстердаме из-за того, что ей начали поступать угрозы.