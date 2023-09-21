Елена Зеленская получила награду от супругов Клинтон (фото)

Первая леди разделила премию со всеми украинцами, которые борются за свою свободу.

Елена Зеленская, которая сейчас находится с визитом в США, получила награду из рук 42-го американского президента Билла Клинтона. Об этом первая леди рассказала в своем Instagram.

"Имела честь получить награду Clinton Global Citizen Award, которой отмечают за гражданское лидерство. Искренне верю, что лидерство означает преданность делу, а еще — и в этом, собственно, суть награды — умение сотрудничать ради долгосрочных общественных изменений", — отметила жена Владимира Зеленского, подчеркнув, что разделяет награду со всеми украинцами.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Елена Зеленская получила награду от супругов Клинтон

Первая леди Украины вышла на сцену в элегантном черно-белом образе. Номинацию объявляла Хиллари Клинтон, а вручил награду ее супруг.

Премия "Clinton Global Citizen Awards" основана супругами Клинтон в 2007 году. Она, по словам Елены Зеленской, отмечает людей, которые своим видением и лидерством вдохновляют общества всего мира и доказывают, что, сотрудничая, можно достичь больших изменений.

Елена Зеленская получила награду от супругов Клинтон

Также жена украинского президента поблагодарила Хиллари Клинтон за поддержку ее фонда, который "помогает украинцам восстановить нормальную жизнь, отстраивать школы, больницы, дома, оказывает гуманитарную поддержку".

"Это не просто материальная поддержка. Она делает кое-что более важное: вдохновляет", — добавила первая леди.

Напомним, Елена Зеленская встретилась с историком Тимоти Снайдером.

Также Фокус писал об образе Елены Зеленской во время первого дня визита в США в сентябре 2023 года.