Вдова Шона Коннери отметила 94-й день рождения (фото, видео)

Вдова Шона Коннери в кругу семьи отметила свой день рождения на Багамах. Именинница веселилась и танцевала в элегантном наряде.

Внучка знаменитого актера Шона Коннери 27-летняя Саския порадовала поклонников великолепной серией фотографий со своей гламурной бабушкой, на которых они хорошо проводят время вместе с членами семьи на Багамах. На фотографиях, опубликованных в Instagram вдова Коннери Мишелин празднует свой 94-й дня рождения.

На праздник элегантная дама надела впечатляющее для ее возраста зеленое облегающее платье миди. Вдова актера дополнила образ серебряными стуколками на каблуках и завершила элегантный аутфит эффектным колье.

Фото: instagram/saskiaconnery

Внучка Шона тоже выглядела элегантно в голубом летнем платье с цветочным принтом. На фото она с любовью обнимая бабушку Мишелин.

Фото: instagram/saskiaconnery

Саския поделилась еще несколькими милыми фотографиями, на которых она и ее любимая бабушка смотрят друг другу в глаза. "Это 94", — подписала Саския семейный пост.

История любви Шона Коннери и Мишелин

Мишелин Рокбрюн — французско-марокканская художница и вторая жена Шона Коннери. Она была опустошена, когда голливудский актер скончался в 2020 году. Тогда, после его смерти, Мишелин сказала, что ее жизнь никогда не будет прежней: "Он всегда был моей жизнью и я благодарна за прекрасную жизнь, которую мы прожили вместе. Но сейчас для меня все по-другому".

У Шона и Мишелин была сильная и страстная любовь, которая началась, когда они встретились в 1970 году на турнире по гольфу в Марокко. В то время Шон расстался со своей первой женой Дайан Чиленто.

Вспоминая их первую встречу, Мишелин, у которой до Шона было два мужа, не знала, что он был актером мирового масштаба: "Я заметила прекрасное телосложение Шона, но не знала, кто он такой и что-нибудь о нем".

"Потом мне приснилось, что я увидела этого человека. Я была в его объятиях. И я подумала: наконец-то это он. На следующий день я вернулась на турнир, и все", — вспоминает художница.

В начале отношений пара не могла говорить на одном языке. Мишелин, которая свободно говорит по-французски и по-испански и понимает арабский, сказала, что для влюбленных это не проблема, и дерзко заявила: "О, у нас не было проблем в общении — язык тела".

Их любовь была крепкой, актер ранее сказал о своей жене: "Мишель — удивительная женщина. Она — любовь всей моей жизни".

Шон и Мишелин перебрались на Багамы несколько лет назад. В браке супруги прожили более 40 лет, вплоть до момента смерти актера в 2020 году Коннери скончался в возрасте 90 лет. Его супруга продолжает жить в их общем доме по сей день.

Ранее Фокус писал, о том, что любимое авто Шона Коннери уйдет с молотка. Шон Коннери полюбил Aston Martin DB5 еще в 60-х годах на съемках фильма о Джеймсе Бонде, но купил спорткар лишь незадолго до смерти. Автомобиль прошел полную реставрацию.