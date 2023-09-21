Королева Камилла надела роскошное сапфировое колье покойной свекрови на ужин в Версале

Король Чарльз и его супруга отправились с официальным визитом во Францию и для них президент Макрон устроил ужин в бывшей королевской резиденции.

Королева Камилла отдала дань уважения покойной королеве Елизавете, надев ее сапфировое ожерелье на банкет, который президент Макрон устроил для нее и ее супруга, короля Чарльза, в Версальском дворце. Когда-то колье юной Елизавете преподнес ее отец. Государственный банкет завершил первый день визита королевской четы во Францию. Об этом пишет Daily Mail.

76-летняя Камилла носила бриллиантово-сапфировое колье и серьги с сапфиром, которые ранее принадлежали королеве Елизавете. Она также отдала дань уважения принимающей стороне, надев платье от Dior на государственный банкет.

Королева Камилла и король Чарльз на приеме в Версале Фото: Getty Images

Ожерелье и серьги были первыми из коллекции сапфиров Георга VI, попавшими в королевское хранилище. Покойной королеве их подарил ее отец-король на свадьбу.

Колье настолько ей понравилось, что она заказала браслет и кольца в 1963 году; последнее необычно, поскольку, как говорят, Елизавете не нравились ее руки, поэтому она не носила кольца и старалась не привлекать к ним внимание.

Камилла присоединилась к королю Чарльзу, когда он приветствовал президента Эмманюэля Макрона и рассказал о "прочной дружбе" Великобритании и Франции.

Государственный банкет устроили в Зеркальном зале Версальского дворца в конце первого дня Чарльза и Камиллы во Франции.

Королева Камилла, король Чарльз и чета Макрон на приеме в Версале

"Господин президент, среди многих глубоко трогательных жестов особенно трогательным был развевающийся флаг Союза в Елисейском дворце. Ваши слова очень много значили для нас. Вы сказали, что она тронула ваши сердца – и именно она питала к Франции величайшую привязанность, как, конечно, и моя бабушка королева Елизавета, королева-мать", — сказал Чарльз на приеме.

Он напомним, что первый официальный совместный визит его родителей во Францию состоялся еще ​​в 1948 году, вскоре после свадьбы. И даже поделился более интимными и трогательными воспоминаниями.

"По общему мнению, они произвели настоящий фурор, танцуя до утра в очаровательном ресторане Chez Carrere на улице Пьер Шаррон под серенаду Эдит Пиаф. Подозреваю, что она произвела на меня неизгладимое впечатление даже за шесть месяцев до моего рождения: La Vie En Rose по сей день является одной из моих любимых песен", — пошутил король.

Кроме короля Чарльза и его супруги, государственный банкет всего посетили 160 почетных гостей. Так, рядом с мадам Макрон сидел британский актер Хью Грант.

Королева Камилла, король Чарльз и чета Макрон на приеме в Версале

А королева Камилла сидела в двух местах от сэра Мика Джаггера и напротив министра иностранных дел Джеймса Клеверли.

Сам банкет был по-королевски роскошным. Блюда подавали на Service des Oiseaux, знаменитом сервизе с изображением птиц Севрского фарфора. А стол украшали розы и гортензии в оттенках розового, фиолетового и белого.

Блюда подавали из временной кухни, поскольку исторически в огромном дворце никогда не было полноценной рабочей кухни, потому что там ели только король и королева.

Напомним, король и королева Великобритании прибыли в аэропорт Орли на окраине Парижа, чтобы начать свой государственный визит во Францию. Визит несколько раз откладывался, но в итоге состоялся, хоть многие в этом и сомневались.