Королева Камилла прибыла во Францию в нежно-розовом образе (фото)
Монаршая чета планирует посетить государственный банкет в Версальском дворце.
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли во Францию с официальным визитом в среду, 20 сентября 2023 года. Об этом сообщается на страницах монаршей семьи в соцсетях.
Королевская чета прибыла в аэропорт Орли и собирается на государственный банкет в Версальском дворце.Важно
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Король и королева Великобритании прибыли в аэропорт Орли на окраине Парижа, чтобы начать свой государственный визит во Францию, где их приветствовала премьер-министр Франции, госпожа Элизабет Борн от имени президента Франции Эммануэля Макрона и французского правительства.
Посол Великобритании во Франции Дама Мэнна Ролингс и посол Франции в Соединенном Королевстве Элен Трейо-Дюшен также присутствовали, когда королевская пара проходила мимо Почетного караула, состоящего из одного офицера и 20 гвардейцев.
Их первая остановка была возле Триумфальной арки, где супругов официально приветствовали Эммануэль Макрон и его жена Брижит.
Супруга Чарльза ІІІ появилась на публике в нежно-розовом платье и пальто из шерсти от Fiona Clare Aldridge. Дополнила образ сумочка кросс-боди Charlotte Elizabeth за €417.
А на голове королевы был розовый берет в тон с листьями от Philip Treacy.
Также жена старшего сына покойной королевы Елизаветы II продемонстрировала роскошное колье, серьги и кольца.
Триумфальная арка была местом, где мать Чарльза III торжественно встречала Францию во время своего последнего государственного визита в 2014 году.
В этот вечер король и королева станут почетными гостями на государственном банкете в Версальском дворце, организованном Макронами.
Напомним, королева Камилла надела на коронацию мужа колье его покойной матери.
Также Фокус писал об уникальной броши королевы Камиллы.