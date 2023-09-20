Королева Камилла прибыла во Францию в нежно-розовом образе (фото)

Монаршая чета планирует посетить государственный банкет в Версальском дворце.

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Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла прибыли во Францию с официальным визитом в среду, 20 сентября 2023 года. Об этом сообщается на страницах монаршей семьи в соцсетях.

Королевская чета прибыла в аэропорт Орли и собирается на государственный банкет в Версальском дворце.

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Король и королева Великобритании прибыли в аэропорт Орли на окраине Парижа, чтобы начать свой государственный визит во Францию, где их приветствовала премьер-министр Франции, госпожа Элизабет Борн от имени президента Франции Эммануэля Макрона и французского правительства.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Посол Великобритании во Франции Дама Мэнна Ролингс и посол Франции в Соединенном Королевстве Элен Трейо-Дюшен также присутствовали, когда королевская пара проходила мимо Почетного караула, состоящего из одного офицера и 20 гвардейцев.

Их первая остановка была возле Триумфальной арки, где супругов официально приветствовали Эммануэль Макрон и его жена Брижит.

Супруга Чарльза ІІІ появилась на публике в нежно-розовом платье и пальто из шерсти от Fiona Clare Aldridge. Дополнила образ сумочка кросс-боди Charlotte Elizabeth за €417.

А на голове королевы был розовый берет в тон с листьями от Philip Treacy.

Королева Камилла Фото: Getty Images

Также жена старшего сына покойной королевы Елизаветы II продемонстрировала роскошное колье, серьги и кольца.

Триумфальная арка была местом, где мать Чарльза III торжественно встречала Францию во время своего последнего государственного визита в 2014 году.

Король Чарльз III и королева Камилла во Франции Фото: Getty Images

В этот вечер король и королева станут почетными гостями на государственном банкете в Версальском дворце, организованном Макронами.

Напомним, королева Камилла надела на коронацию мужа колье его покойной матери.

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