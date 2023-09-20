Королева Камілла прибула у Францію в ніжно-рожевому образі (фото)

Монарше подружжя планує відвідати державний банкет у Версальському палаці.

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Король Великобританії Чарльз ІІІ та королева Камілла прибули до Франції з офіційним візитом у середу, 20 вересня 2023 року. Про це повідомляється на сторінках монаршої родини в соцмережах.

Королівське подружжя прибуло в аеропорт Орлі та збирається на державний банкет у Версальському палаці.

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Король і королева Великобританії прибули в аеропорт Орлі на околиці Парижа, щоб розпочати свій державний візит до Франції, де їх привітала прем’єр-міністр Франції, пані Елізабет Борн від імені президента Франції Еммануеля Макрона та французького уряду.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Посол Великої Британії у Франції Дама Менна Ролінгс і посол Франції у Сполученому Королівстві Елен Трейо-Дюшен також були присутні, коли королівська пара проходила повз Почесну варту, що складається з одного офіцера та 20 гвардійців.

Їхня перша зупинка була біля Тріумфальної арки, де подружжя офіційно вітали Еммануель Макрон і його дружина Бріжит.

Дружина Чарльза ІІІ зʼявилася на публіці в ніжно-рожевій сукні та пальті з шерсті від Fiona Clare Aldridge. Доповнила образ сумочка крос-боді Charlotte Elizabeth за €417.

А на голові королеви був рожевий берет у тон з листям від Philip Treacy.

Королева Камілла Фото: Getty Images

Також дружина старшого сина покійної королеви Єлизавети ІІ продемонструвала розкішне кольє, сережки та каблучки.

Тріумфальна арка була місцем, де мати Чарльза ІІІ урочисто зустрічала Францію під час свого останнього державного візиту у 2014 році.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла у Франції Фото: Getty Images

Цього вечора король і королева стануть почесними гостями на державному бенкеті у Версальському палаці, організованому Макронами.

Нагадаємо, королева Камілла одягла на коронацію чоловіка кольє його покійної матері.

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