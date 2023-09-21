Актриса и богатая наследница миллионного состояния из Бразилии погибла, упав с балкона

Сабина сомнительно прославилась тем, что обманула свою мать, выманив у нее материальных ценностей на почти 150 миллионов долларов.

49-летняя бразильская актриса, модель и наследница богатого коллекционера произведений искусства Жана Богичи, Сабина Богичи, была найдена под окнами совей квартиры в Рио-де Жанейро. Женщина выпала с балкона пятого этажа и скончалась в больнице от полученных травм, сообщает The Sun.

Сейчас власти расследуют причины гибели Сабины и не исключают самоубийство, поскольку в ее квартире была найдена предсмертная записка, адресованная жене покойной Розе Станеско Николау, которая в настоящее время находится за решеткой.

Актриса была дочерью одного из крупнейших бразильских коллекционеров произведений искусства, покойного Жана Богичи. Он родился в Румынии в 1928 году и переехал в Бразилию в 1948 году с друзьями-евреями.

Сабина Богичи Фото: Sabine Boghici

В августе прошлого года Сабина и ее жена стали фигурантами уголовного дела. Их обвинили в том, что они выманили у Женевьевы Богичи, 82-летней матери Сабины, почти $150 миллионов наличными, произведениями искусства и драгоценностями.

По информации Reuters, мошенническая схема с участием четырех человек длилась с 2020 года. Тогда к Женевьеве прямо на улице подошла женщина-экстрасенс, которая напророчила скорую смерть ее дочери. По версии следствия, "медиум" затем отвела ее к двум другим женщинам, представившимся гадалкой и жрицей, которые предложили заплатить за "духовную работу", чтобы спасти ее дочь. План, казалось, сработал, поскольку Женевьева начала раз в две недели переводить деньги мошенницам, опасаясь за жизнь Сабины. Дальше больше. Сабина вместе с сообщником начала выносить из дома матери произведения искусства, уверяя, что они прокляты.

Фото: Sabine Boghici

По словам офицера полиции Рио-де-Жанейро Гилберто Рибейро, Женевьева Богичи почти год мирилась с ситуацией, однако в феврале перестала переводить деньги, а затем решила обратиться к правоохранителям. За это время из ее особняка исчезли 16 картин, в том числе работы бразильских художников, таких как Сисеро Диаш, Рубенс Гершман и Альберто Гиньяр. Также были похищены три произведения художницы-модернистки Тарсилы ду Амарал, стоимость которых полиция оценила 137 миллионов долларов. Предполагаемое мошенничество также включало в себя ювелирные изделия на сумму свыше миллиона долларов и платежи на 2,7 миллиона долларов.

Позже полиция выяснила, что гадалки и медиумы, нанятые Сабиной, в беседах с Женевьевой использовали личную информацию, предоставленную ее дочерью.

В марте 2023 года Сабина вышла под залог. По условиям освобождения ей не разрешалось выезжать за пределы Рио-де-Жанейро более чем на 10 дней, и пришлось сдать паспорт.

Ей также запретили связываться с матерью и свидетелями, и ей пришлось держаться на расстоянии 500 метров от матери.

В день гибели Сабина должна была явиться в суд.

Ранее Фокус писал, что в июле прошлого года в Харькове из-за обстрела погибла бразильская актриса и модель Талита До Валле. Женщина добровольно присоединилась к украинской армии, где была снайпером и спасателем.