"Чтобы скрыть горе": Наоми Кэмпбелл откровенно рассказала о злоупотреблении наркотиками

Топ-модель Наоми Кэмпбелл призналась, что медленно "убивала" себя в начале своей карьеры большим количеством наркотиков, которые она принимала в начале 90-х.

Легенда подиума Наоми Кэмпбелл рассказала о своей борьбе с наркотической и алкогольной зависимостью в первые годы модельной карьеры в новом откровенном документальном фильме "Супермодели", сообщает Daily Mail.

53-летняя икона моды заявила, что начала злоупотреблять психотропными веществами , чтобы справиться с горем из-за того, что ее бросили в детстве, а также из-за шокирующей смерти ее близкого друга и любимого дизайнера Джанни Версаче .

Наоми призналась, что медленно "убивала" себя в начале своей карьеры большим количеством наркотиков, которые она принимала в начале 90-х.

"Горе было очень странной вещью в моей жизни, потому что оно не всегда видно", — объяснила звезда. "Я впадаю в шок и схожу с ума, когда это действительно происходит, а позже я ломаюсь. Но я держала печаль внутри и смогла с ней справиться".

Мир моды был потрясен, когда знаменитый дизайнер Джанни Версаче был застрелен возле своего дома в Майами-Бич в 1997 году.

У Наоми Кэмпбелл сложилась тесная связь с итальянской иконой моды, и она была одной из многих, кто был убит горем из-за его гибели. Говоря об особом месте, которое он занимал в ее сердце, она объяснила: "Когда он умер, мое горе стало очень сильным. Тогда я начала употреблять (наркотики — ред.), одной из вещей, которую я пыталась скрыть, было горе. Зависимость – это такая… это просто чушь, но это правда. Вы думаете: "О, это залечит эту рану". Это не так. Это может вызвать такой огромный страх и беспокойство".

Наоми Кэмпбелл и Джанни Версаче, 1997 год

Модель британского происхождения, как известно, потеряла сознание во время фотосессии 1999 года после пяти лет кокаиновой зависимости. Этот страшный момент побудил ее в том же году пройти курс реабилитации.

В фильме Наоми ясно дала понять, что осознает, как злоупотребление наркотическими веществами привело ее на опасный для жизни путь, и добавила: "Когда вы пытаетесь что-то скрыть, ваши чувства… Я пыталась этим чем-то прикрыть. Я убивала себя. Это было очень больно".

Модель утверждает, что главным толчком к ее злоупотреблению психоактивными веществами стали нерешенные проблемы, вызванные тем, что она росла без отца.

Наоми родилась в семье танцовщицы Ямайского происхождения Валери Моррис и никогда не видела своего отца, который бросил ее мать, когда она была беременна.

"У меня много проблем с детства. Ну, например, не знать своего отца, не видеть свою мать. Это вызывает много… это вызывает много чувств. Одно из этих чувств… определенно гнев. Но я думаю, что это действительно нормальная вещь. Я не всегда проявляла свой гнев в нужное время. Это всегда было неподходящее время", — рассказала топ-модель.

Она продолжила: "И я думаю, что это основано на неуверенности, низкой самооценке и одиночестве. Это ставит меня в очень уязвимое положение, и все думают: "О, Наоми очень крутая и очень сильная девушка". Но именно такой я хочу казаться людям".

Фото: instagram/naomi

В документальном фильме Apple TV+ "Супермодели" помимо Наоми Кэмпбелл снялись также другими супермодели: Синди Кроуфорд, Линдой Евангелистой и Кристи Терлингтон. Легенда подиума рассказывают о своем судьбоносном карьерном пути.

Ранее, Фокус сообщал, что Наоми Кемпбэлл опубликовала редкий снимок дочери. Таким образом модель почтила память дизайнера Джанни Версаче.