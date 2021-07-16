Наоми Кемпбэлл опубликовала редкий снимок дочери

Таким образом модель почтила память дизайнера Джанни Версаче

51-летняя супермодель Наоми Кемпбэлл, которая впервые стала матерью около двух месяцев назад, очень оберегает своего ребенка от взглядов посторонних. Именно поэтому в социальных сетях знаменитости нет снимков малышки. Но вчера Наоми поделилась снимком девочки, хотя ее лица так и не показала.

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На фото малышка супермодели одета в милый комбинезон бренда Versace. Таким образом знаменитость почтила память итальянского дизайнера Джанни Версаче по случаю 24-й годовщины с момента его смерти. Наоми была музой Джанни, и их связывала крепкая дружба.

"Люблю тебя, Версаче!", — подписала публикацию Наоми Кемпбэелл на своей странице в инстаграм.

Известно, что Наоми долгое время мечтала о детях, однако, более серьезно подошла к вопросу во время карантина. Она утверждала, что "у нее появилось время задуматься о том, что для нее действительно важно".

По слухам в СМИ и словам инсайдеров, супермодели помогает растить дочь новый возлюбленный, имени которого знаменитость не разглашает.

В настоящее время модель уже вернулась к съемкам и работе на подиуме. Большинство знакомых говорят о Наоми, как о человеке больших карьерных амбиций и высокой трудоспособности.