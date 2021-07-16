Наомі Кемпбелл опублікувала рідкісний знімок дочки

Так модель вшанувала пам'ять дизайнера Джанні Версаче.

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка вперше стала матір'ю приблизно два місяці тому, дуже оберігає свою дитину від поглядів сторонніх. Саме тому в соціальних мережах знаменитості немає знімків малятка. Але вчора Наомі поділилася знімком дівчинки, хоча її обличчя так і не показала.

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На фото малятко супермоделі одягнена в милий комбінезон бренду Versace. Так зірка вшанувала пам'ять італійського дизайнера Джанні Версаче з нагоди 24-ї річниці з моменту його смерті. Наомі була музою Джанні, і їх пов'язувала міцна дружба.

"Люблю тебе, Версаче!" — підписала публікацію Наомі Кемпбелл на своїй сторінці в інстаграм.

Відомо, що Наомі довгий час мріяла про дітей, однак, більш серйозно підійшла до питання під час карантину. Вона стверджувала, що "в неї з'явився час задуматися про те, що для неї дійсно важливо".

Із чуток у ЗМІ та за словами інсайдерів, супермоделі допомагає ростити дочку новий коханий, ім'я якого зірка не розголошує.

Наразі модель уже повернулася до зйомок і роботи на подіумі. Більшість знайомих говорять про Наомі, як про людину великих кар'єрних амбіцій і високої працездатності.