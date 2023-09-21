Лучшие стрижки на осень 2023: топ-9 модных хитов сезона от стилистов и парикмахеров

В этом сезоне в моде женственность, удобство и много объема.

Осень – это не только начало нового сезона, но и повод обновить прическу, чтобы в даже в пасмурную погоду выглядеть свежо и ярко. Стилисты и парикмахеры предлагают немалый выбор модных стрижек на осень 2023, и каждая модница обязательно найдет что-то для себя. Ресурс Byrdie, ориентируясь на рекомендации известных мастеров, представил самые стильные и популярные прически, которые будут на пике популярности в ближайшие месяцы.

Стрижка в стиле "Супермодель 90-ых"

Стилист Dove Клейтон Хокинс говорит, что осенью 2023 в моду возвращается стрижка" бабочка", которую очень любит Синди Кроуфорд. Это популярная женская прическа, в которой верхняя и боковые части волос подстрижены и уложены подобно крыльям бабочки. Форма прически обычно округлая по бокам и в центре головы, причем бока немного длиннее центра.

"Попрощайтесь с тупыми кончиками, потому что этой осенью все дело в слоях. Эволюция стрижки-бабочки 2022 года, эта супермодельная стрижка 90-х годов просто невероятна. Пришло время раскрыть свою внутреннюю Синди Кроуфорд", – уверяет Хокинс.

Существуют более длинная и короткая версии этого стиля соответственно. Слои, обрамляющие лицо, универсальны, и если у вас тонкие или слабые волосы, они могут придать вам необходимый дополнительный импульс.

"Этот стиль лучше всего работает со старой доброй укладкой феном. Поэтому, если вы собираетесь использовать тепло, я рекомендую шампунь и кондиционер, чтобы избежать любого теплового повреждения. После того как вы вымыли волосы, нанесите на влажные кончики немного блеска и восстанавливающей сыворотки на влажные кончики. Для большей упругости закрепите волосы на больших бигуди на липучке и нанесите на них лак для волос", – советует мастер.

Взъерошенная стрижка пикси

"Это смелая и острая стрижка, которая завоевала популярность благодаря неприхотливости в уходе и простоте укладки. Она придает игривый и современный вид", — говорит Артем Сошин, главный стилист и колорист Warren Tricomi из Нью-Йоркв.

Для создания такого образа Сошин рекомендует нанести на сухие волосы мусс и пальцами взъерошить и придать им форму. Чтобы добавить объем и четкость, можно воспользоваться лаком для волос легкой фиксации.

Челка в стиле Джейн Биркин

"Различные стили челки всегда входят и выходят из моды, но этой осенью девушкам нравится челка Джейн Биркин. Эта челка, скользящая по бровям, идеально подходит для непринужденного образа французской девушки", – считает Клейтон Хокинс.

Чтобы она не засаливалась в течение дня, лучше иметь под рукой сухой шампунь. Его можно распылять прямо на щетку, а затем расчесывать челку, чтобы он равномерно распределился.

Объемная стрижка на длинные волосы

По мнению знаменитого стилиста Рика Пипино, в этом сезоне обладательницам длинных волос необходимо носить более короткие слои, чем предыдущие несколько лет.

"Короткие слои необходимо осветлить больше, но не настолько, чтобы они лежали ровно. После того как я укладываю волосы, особенно короткие слои, я всегда использую свою специальную технику, называемую "наведение". Я использую маленькие ножницы для стрижки и указываю на основание слоев, чтобы придать волосам подъем и объем", – рассказал он.

Текстурированный боб

Осенью 2023 боб обретает новую жизнь.

"Это очень модная стрижка, которая завоевала популярность благодаря своей способности придавать волосам средней длины подвижность и объем, а также свежий и молодой вид. Эта стрижка подходит большинству форм лица, но особенно людям с квадратным и круглым лицом", – констатирует Артем Сошин.

Гладкий боб

"Боб, доходящий до подбородка, — это осенний боб. В отличие от каре или коротких стрижек прошлого, этот боб – классика. Этот стиль подойдет для волос любой длины и текстуры, независимо от того, прямые у вас волосы или очень вьющиеся", – рассказывает Хокинс. В качестве примеров он привел Элизабет Олсен и Рэйчел Зеглер, на которых такая стрижка смотрится просто шикарно.

Мелирование на длинные волосы

Качественное мелирование поможет обновить прическу.

"Это вневременной и универсальный вариант, который завоевал популярность благодаря своей способности придавать глубину и объем длинным волосам. Он создает естественный вид загара. Эта стрижка подходит обладательницам длинных волос и разной формы лица, особенно овальной или круглой. Чтобы создать такой образ, нанесите термозащитное средство на влажные волосы и высушите их большой круглой щеткой, чтобы создать объем. Используйте щипцы для завивки, чтобы получить свободные волны для создания романтического образа. В завершение нанесите лак для волос легкой фиксации, чтобы зафиксировать прическу", – рекомендует Сошин.

Широкая челка-шторка

Рик Пипино отмечает, что осенью модная широкая и прямая челка.

"Это означает, что она не так изогнута вокруг лица и имеет более геометрический угол, с большим количеством градуировок и небольшими слоями. Это создаст более выразительный взгляд, и вам понадобится гораздо больше туши и подводки для глаз, чтобы дополнить более широкую челку".

Тупой боб с челкой-шторкой

Традиционная челка осенью 2023 никуда не денется.

"Это универсальная и шикарная стрижка, которая завоевала популярность благодаря своей способности обрамлять лицо и придавать ему мягкость. Она предлагает современный вариант классической стрижки боб. Эта стрижка подходит большинству форм лица, но особенно людям с лицом овальной или сердцевидной формы", – говорит Сошин.

Ранее Фокус писал, какие пять вариантов боба можно сделать этой осенью.