Алексей Арестович рассказал о своих браках и поддерживает ли он финансово бывших жен (видео)

Алексей Арестович считает, что люди разводятся, когда начинают жить разным будущим.

Бывший внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 19 сентября рассказал о своих отношениях с бывшими женами, воспитании детей и критериях выбора мужчин для успешной женщины. Он признался, что с теперешней супругой Анастасией, на которой он женат 10 лет, очень совпадают взгляды на жизнь, чего не было в предыдущих браках. Об этом Арестович рассказал в интервью Алине Шаманской.

Арестович убежден, что причиной разрыва любого брака может быть разное видение на будущее.

"У меня есть стройная теория, которая заключается в том, что люди разводятся, когда начинают жить разным будущим. Это единственная настоящая причина разводов", — подчеркнул Алексей.

В его случае это проявилось больше всего в воспитании детей. У бывших жен было одно видение на воспитание дочерей, а у него совершенно другое.

По его мнению, существуют стартовые причины для расставания, например, супружеская измена, финансы, скандалы. "Но на самом деле – это разные миры", – подчеркнул Арестович.

Он рассказал, что разводился тогда, когда у него еще были чувства к этим женщинам, считая, что так будет лучше не только им, но и детям. "Я просто понимал, что дальше не надо так, будет хуже", – вспомнил он. После развода блогер остался в прекрасных отношениях с бывшими и помогает им материально.

"Со всеми своими женами я сохранил хорошие отношения, я их очень ценю и помогаю. Финансово помогаю постоянно. Это намного больше, чем алименты", — сообщил он.

С нынешней супругой Анастасией у них есть небольшие разногласия в воспитании сына, но они не существенны, поэтому никак не влияют на их брак.

Фото: instagram/alexey.arestovich

Алексей также рассказал, что хочет видеть свою жену счастливой, поэтому не считает, что она обязана выполнять работу по дому.

"Моя жена не должна готовить мне ужин. Она не готовит. Мы либо заказываем, либо едем в ресторан. Я стараюсь делать так, чтобы она вообще не работала дома. С мужской точки зрения, женщина может быть счастливой или хорошей", — сообщил он.

Алексей Арестович был трижды женат. От бывших двух браков у него две дочери. Ныне Арестович женат на предпринимательнице Анастасии, которая родила ему сына.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что Алексей Арестович встал на сторону парня, который пел песни Цоя. По его мнению, с подростком обошлись несправедливо — нарушили его личные границы. Бывший советник ОП также заявил, что молодой человек не нарушал закон Украины.