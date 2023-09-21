"Вы узнаете о молодом Кориолане Сноу": вышел трейлер новой части "Голодных игр" (видео)

Компания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах".

Вышел новый трейлер фильма "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", который станет приквелом основной саги. Видеоролик 20 сентября был опубликован на официальном YouTube-канале компании Lionsgates Movies .

Картина станет первой лентой в серии за последние восемь лет. В трейлере показаны события, произошедшие за 64 года до начала первых "Голодных игр", а также различные локации и экшен-сцены.

Фильм расскажет нам о молодом Криолане Сноу — последней надежде своей семьи и будущем диктаторе Панеме.

"Вы узнаете о молодом Кориолане, который является последней надеждой когда-то гордой семьи Сноу, потерявшей милость в послевоенном Капитолии. Поскольку его средства к существованию находятся под угрозой, Сноу неохотно назначают наставником Люси Грей Берд, участники из обедневшего 12 округа… Сноу объединяется с Люси, чтобы изменить шансы в игре в их пользу… Борясь со своими инстинктами добра и зла, Сноу отправляется в гонку со временем, чтобы выжить и выяснить, станет ли он в конечном итоге певчей птицей или змеей", — говорится в описании.

Роль Криолана Сноу исполнит Том Блит, Люси — Рэйчел Зеглер, Каски Хайботтома, декана Академии, создателя "Голодных игр" — Питер Динклэйдж, Виола Дэвис —главного распорядителя игр Волумнию Галл. Также в фильме появится звезда "Эйфории" Хантер Шафер.

Премьера фильма в мировом прокате состоится 17 ноября 2023 года.

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