Бенедикт Камбербэтч и Скарлетт Йоханссон стали гостями на Неделе моды в Милане

В Милане Prada представляет свою последнюю коллекцию женской одежды на Неделе моды и количество селебрити на показе поражает.

Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, София Ричи, Бенедикт Камбербэтч и другие знаменитости съехались в Милан на Неделю моды. И были среди гостей показа Prada, когда знаменитый дом моды представил свою коллекцию женской одежды весна-лето 2024. Об этом пишет Daily Mail.

38-летняя голливудская звезда Скарлетт Йоханссон привлекла внимание в элегантном платье с перекрестными бретелями с черным кожаным ремнем.

Скарлетт Йоханссон на показе Prada

Образ она завершила туфлями с необычным декором-оригами.

А звезда фильмов о Гарри Поттере выбрала стильное черное мини-платье с воротником-бретелькой – классическое LBD от Prada.

Эмма Уотсон на показе Prada

Черные туфли на шпильке завершили ее образ, а единственным заметным аксессуаром стала простая кожаная сумочка. Впрочем, Эмма Уотсон поддержала тренд на банты и украсила черной лентой свою прическу.

Среди других гостей в тот день был британский актер Бенедикт Камбербэтч, чья рубашка с цветочным узором и широкое кремовое пальто Prada обеспечили ему свою долю внимания.

Бенедикт Камбербэтч на показе Prada Фото: Getty Images

В другом месте перед шоу в четверг также были замечены французский актер Венсан Кассель, испанская певица Розалия и американская актриса Диана Сильверс.

В среду Милан начал свой подиумный календарь: итальянский люксовый бренд Fendi исследовал на своем показе женской одежды "легкость одеваться с определенной римской свободой".

Неделя моды в Милане следует за мероприятиями в Нью-Йорке и Лондоне, на которых дизайнеры представляют свои творения на сезон весна/лето 2024 года.

В Fendi, основанном в Риме в 1925 году и ныне являющемся частью французского люксового конгломерата LVMH, дизайнер Ким Джонс объединил "мужской крой" кожаных пальто с такими материалами, как кид-мохер, которые передают "более плавную и женственную чувственность".

Модели, все в кожаных перчатках, дефилировали среди гигантских белых сумок, одетых в теплые коричневые, бежевые и оранжевые цвета.

А на показе Prada представили платья из тонких и летящих тканей, лаконичные цветные туфли на каблуке и новое в модных аксессуарах для волос – повязки на голову.

Показ Prada

На Неделе моды в Милане пройдет 62 модных показа. Мероприятие продлится до 25 сентября. Свои коллекции представят такие известные бренды, как Giorgio Armani, Prada, Dolce & Gabbana и Versace.

Неделя моды в Милане ознаменует дебют Сабато Де Сарно в качестве креативного директора Gucci, Питера Хокингса в качестве креативного директора Tom Ford и Симоны Беллотти в качестве креативного директора Bally.

Напомним, ранее показ собрал в первом ряду таких звезд, как Гвендолин Кристи, Деми Мур, Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл. Кейт, к слову, появилась в компании своего бойфренда фон Бисмарка. Хоть ранее таблоиды и писали, что они расстались.