Наоми Кэмпбелл и Кейт Мосс с женихом посетили модный показ в Милане

Звезды первой величины собрались на показ Fendi в рамках Недели моды.

Related video

Еще недавно модные критики восхищались количеством звезд, посетившим модный показ Burberry на Неделе моды в Лондоне, но шоу модного дома Fendi, явно привлек не меньшее количество звезд. В первом ряду сидели Наоми Кэмпбелл и Наоми Уоттс, ГВендолин Кристи и Кристина Риччи, а Кейт Мосс вышла в свет со своим бойфрендом, графом Николаем фон Бисмарком, хотя и ходили слухи, что они расстались. Об этом пишет Daily Mail.

Показ Fendi на Неделе моды в Милане явно стал грандиозным событием, ведь полюбоваться на новую коллекцию весна-лето 2024 собралось впечатляющее количество селебрити.

Гости на показе Fendi Фото: Getty Images

Кейт Мосс сидела рядом со своим бойфрендом графом Николаем фон Бисмарком, опровергая недавние слухи о том, что их отношения закончились. А рядом с ней сидела супермодель Наоми Кэмпбелл, с которой Кейт связывает давняя дружба.

Впрочем, первый ряд занимали звезды не меньшей величины: актриса Деми Мур, модель Эмбер Валлетта, актрисы Кристина Риччи , Гвендолин Кристи и Наоми Уоттс, супермодель Линда Евангелиста , актриса Сьюки Уотерхаус и модель Кара Делевинь.

Линда Евангелиста

Кара Делевинь

Конечно, показ посетила и Анна Винтур, которая по обыкновению скрывала лицо за солнцезащитными очками.

В сериале "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу была одержима своей сумкой Fendi Baguette. В одном из эпизодов она поправляет грабителя, который требует отдать ему сумку: "Это не сумка, это Baguette". Ее выражение можно перефразировать: это не показ мод, это показ мод Fendi.

Показ Fendi

И огромные изображения культовой сумочки украшали место проведения шоу – миланский выставочный зал Fendi – в то время как модели дефилировали в длинных облегающих туниках и ярких асимметричных топах, созданных уроженцем Лондона художественным руководителем Кимом Джонсом.

60-летняя Деми выглядела великолепно в платье в розовую полоску с высоким воротником, в сочетании с черной сумочкой и длинными свисающими серебряными серьгами.

Подружки-супермодели Наоми, 53 года, и Кейт, 49 лет, всячески демонстрировали свою дружбу и даже держались за руки.

Гости на показе Fendi

Известно, что и она, и Кейт были близкими подругами на протяжении многих лет, и Мосс была одной из первых, кто поздравил Наоми, когда она объявила в 2021 году, что у нее родился первенец.

Наоми ранее рассказывала, как помогла Кейт Мосс в начале ее карьеры.

В интервью для Evening Standard в 2014 году Наоми рассказала: "Я впервые встретила Кейт Мосс в Лос-Анджелесе в 1992 году. Ей было 15, мне было 18. Это была короткая встреча, но я помню, что она была поразительно тихой и почти не разговаривала. Временами она может быть очень застенчивой. Она мне как младшая сестра, и даже сейчас она все еще моя младшая сестра. У нас даже есть прозвища друг для друга, но я не думаю, что она захочет, чтобы я их произнесла".

Напомним, звездами показа Burberry, среди прочих, стали Джейсон Стейтем и его невеста Хантингтон-Уайтли.