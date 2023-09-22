Канье Уэст устроил фотосессию Бьянке Цензори на оживленной улице Флоренции (фото)

Пара собрала вокруг себя толпу зевак, однако Бьянку это совершенно не смутило. Она широко улыбалась и позировала рэперу.

46-летний американский рэпер Канье Уэст и его 28-летняя предполагаемая жена Бьянка Цензори никак не унимаются и продолжают эпатировать консервативную итальянскую публику каждый раз, когда появляются на улице. Недавно, к радости многочисленных зевак, горожан и туристов Флоренции музыкант не просто вышел со своей возлюбленной в люди, но и устроил ей фотосессию на iPhone, пишет Daily Mail.

Цензори надела облагающее бельевое боди бежевого цвета, которое едва удерживало ее большую грудь. Образ она дополнила блестящими плотными колготками и новой парой туфель с острым носком. У нее также была уникальная сумка Braccialini в форме улитки, сделанная из старинной золотой фурнитуры и темно-зеленой кожи, которая стоит 2035 долларов.

Что касается Канье, то он традиционно щеголял в бесформенной черной футболке, мешковатых штанах, кроссовках Yeezy, а лицо рэпера полностью скрывала еще одна футболка, замотанная вокруг головы.

Он снимал свою жену, периодически поправляя ее минималистичный наряд и выставляя позы, а собравшиеся вокруг пары люди фотографировали все это на свои телефоны.

Девушку совершенно не смутило такое внимание публики, и она откровенно им наслаждалась, широко улыбаясь.

Сделав бесчисленное количество фотографий на улице, Уэст с радостью пригласил Цензори в магазин Graziella Braccialini — люксового бренда, основанного во Флоренции, известного своими изделиями из кожи. Хотя их сопровождала охрана, Уэст действовал как личный помощник своей жены во время короткой прогулки до витрины магазина.

Внутри пару встретили сотрудники Graziella Braccialini и провели экскурсию по последним коллекциям. Бьянку заинтересовали богато украшенный золотой кошелек в форме солнца с блестящим золотым ремешком-цепочкой и сумка в форме рептилии.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Пока американские звезды наслаждаются прогулками по Флоренции, в Венеции собираются расследовать скандальное появление Уэста на лодке со спущенными штанами.

"Существуют стандарты общественного приличия, которым должны следовать как туристы, так и местные жители, и любые нарушения строго наказываются. Фотографии Уэста со спущенными брюками в такси, когда он и его партнерша пересекали лагуну, были замечены по всему миру. Было ясно видно, что его брюки были наполовину спущены, и мы получили жалобы от людей, которые были свидетелями этого. Теперь мы опознали водителя лодки и спросим и его, что он видел. На изображениях ясно видно, что пара находится в состоянии близости, и если местный прокурор решит выдвинуть обвинения, мы уведомим пару, скорее всего, через соответствующие посольства. Расследуемое правонарушение является действием, противоречащим общественной порядочности, и влечет за собой административную ответственность", – заявили правоохранители.

Венецианские чиновники также выразили возмущение, что неудивительно, учитывая, что город штрафует за такие нарушения, как купание в каналах, пикники на открытом воздухе и лежание на ступеньках общественных зданий.

"Совершенно случайно приближается ежемесячное совещание по вопросам общественной безопасности, и такого рода поведение будет обсуждаться. Венеция известна как один из самых красивых городов в мире, и мы ожидаем, что туристы будут соблюдать приличный уровень приличия во время посещения. Эти публичные зрелища — не то, что мы или миллионы туристов, которые приезжают сюда каждый год, хотим видеть, и мы хотим их увидеть", – заявил журналистам источник, близкий к мэру города Луиджи Бругнаро.

Ранее Фокус писал, что Бьянка Цензори грубо ответила друзьям, которые серьезно опасаются за ее состояние.