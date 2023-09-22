Джулия Фокс появилась на обложке журнала в бикини в цветах флага США

Звезда также продемонстрировала патриотичный боди-арт.

32-летняя модель и актриса Джулия Фокс появилась на обложке журнала King Kong осень/зима 2023. Фотографией она поделилась и на своей странице в Instagram.

На снимке девушка позирует, как всегда, в смелом образе. На ней – откровенное бикини в красно-белую полоску и сине-белые плавки со звездами, повторяющие цвета и мотивы американского флага. Ее тело от верхней части бедра до груди также разрисовано звездами на синем фоне, а левое плечо – красно-белыми полосами..

Она дополнила ансамбль парой футуристических сапог до бедра, лежа на белом полу.

Важно Джулия Фокс вышла на публику в цепях на голое тело и кожаном плаще

Что касается прически, то на Джулии, вероятнее всего, белый парик с черными корнями, завитый в локоны. Макияжем знаменитости визажисты выделили глаза, нанеся темную и толстую подводку. Образ гармонично добавляет белый маникюр с красными и синими вкраплениями.

У лица модели – дым.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

"Для нашего американского издания она показывает, как страна оказывает влияние на людей, родившихся за пределами страны, но их втягивает обратно в гравитационное притяжение планеты США. В съемках задействовано так много образов Америки, и только такая яркая звезда, как Джулия Фокс, может использовать свою притягательную силу, чтобы осуществить это. Ее личная история – это часть американской мечты и американского кошмара, но в конечном итоге она показывает нам всем, что можно не только выжить, но и победить! Ее первая книга, мемуары "Down the Drain", также доступна для предварительного заказа!", – говорится в подписи на странице издания.

Мемуары Джулии обещают стать настоящей сенсацией, тем более, что там она откровенно рассказала о своем коротком бурном романе со скандально известным рэпером Канье Уэстом. Правда, эту тему Фокс не стала сильно развивать в книге. По ее словам, она лишь "слегка" затрагивает время, проведенное с музыкантом.

Они встретились в канун Нового 2022 года и официально начали встречаться после того, как его бывшая жена Ким Кардашьян подала на развод в феврале следующего года.

"Мне кажется, что я подошла к этому очень легкомысленно. Я не пытаюсь иметь вражду или что-то в этом роде, все это в прошлом", — призналась изданию Джулия.

Раньше модель говорила, что сомневается, что Канье хотя бы знает ее полное имя, поскольку были вместе "буквально около минуты".

Книга "Down the Drain" ("На ветер") появится на прилавках и виртуальных платформах 10 октября.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс представила интересный кожаный образ на осень 2023.