Рами Малека заметили за поцелуями с Эммой Коррин (фото)

Актер египетского происхождения и звезда "Короны" подтвердили слухи о своем романе.

42-летний американский актер Рами Малек и английская актриса Эмма Коррин, 27, публично подтвердили свой роман, наслаждаясь осенней прогулкой с собакой в Лондоне в четверг, 21 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Оскароносный актер поцеловал звезду "Короны" после того, как источники утверждали, что они наслаждались чередой свиданий вместе.

Эмма Коррин закуталась в длинный серый тренч и надела джинсы.

Между тем звезда "Богемной рапсодии" надел синюю бейсболку и джинсы, когда они вывели свою собаку на прогулку, а Эмма держала устройство для метания мяча для их четвероногого друга.

Две звезды были в солнцезащитных очках.

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Эмма Коррин и Рами Малек

По словам очевидцев, пара выглядела "блаженно счастливой и влюбленной" и "совсем не пыталась быть сдержанной или скрывать свои отношения".

В прошлом месяце источники утверждали, что Эмма и Рами наслаждались рядом "влюбленных свиданий" после разрыва актера с 29-летней Люси Бойнтон.

Напомним, Рами Малек флиртовал с Эммой Коррин на концерте Брюса Спрингстина.

Также Фокус писал об ужине Рами Малека и актрисы Леи Сейду.