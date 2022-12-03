Рами Малек и Леа Сейду сходили на интимный ужин в Лос-Анджелесе

Впрочем, романа у коллег по фильму "Не время умирать" нет, они просто хорошие друзья и встречаются с другими людьми.

Related video

Актеры Рами Малек и Леа Сейду поразили поклонников, когда вместе сходили на интимный ужин в суши в лос-анджелесский ресторан, а потом устроили веселую фотосессию на улице. Об этом пишет Daily Mail.

Рами Мален, обладатель "Оскара" за байопик о Фредди Меркьюри, и Леа Сейду, которая вместе с ним играла в фильме бондианы "Не время умирать", отлично провели время вместе.

Они отужинали в ресторане, а потом устроили фотосессию на бульваре Сансет, прежде чем продолжить вечер в отеле Sunset Tower.

[ + – ] Рами Малек фотографирует Леа Сейду в Лос-Анджелесе

Рами фотографировал Леа у рекламного щита Louis Vuitton с ее снимком, а потом актриса позировала на старом Фольксвагене Жуке. Она обнималась с деревьями и позировала у скульптур на бульваре.

Один из поклонников пары рассказал СМИ, что актеры выглядели очень счастливыми: "Рами и Леа отлично провели вечер в компании друг друга. Они улыбались, гуляли, держась за руки и фотографировались. Рами не спешил со снимками и явно хотел, чтобы они выглядели идеально".

[ + – ] Рами Малек фотографирует Леа Сейду в Лос-Анджелесе

Пара явно прекрасно проводила время: и Рами и Леа постоянно шутили и смеялись. Поклонники уже почти заподозрили их в романе. Но актеры встречаются с другими людьми.

У 41-летнего Рами Малека роман с 28-летней актрисой Люси Бойнтон. Они начали отношения еще в 2019 году.

А 37-летняя Леа Сейду еще с 2013 года в отношениях с моделью с Андре Мейером. У пары есть сын — Жорж Мейер, который родился в 2017 году.

Рами Малек и Леа Сейду вместе снимались в фильме про шпиона Джеймса Бонда "Не время умирать" 2021 года.

Малеку досталась роль злодея Люцифера Сафина, а Сейду – роль доктора Мадлен Суонн, возлюбленной Бонда.

Напомним, ранее актриса Рэйчел Билсон рассказала об неприятном инциденте, который произошел между ней и Рами Малеком. Они были друзьями, но он обиделся, когда она запостила совместное архивное фото.