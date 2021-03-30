Актриса Рэйчел Билсон рассказала о неприятном случае с оскароносным Рами Малеком

Актеры вместе учились в школе, однако после карьерного взлета Рами попросил удалить совместный снимок и вел себя отстраненно

В соцсетях давно появилась традиция — поздравлять друг друга с каким-либо событием, выкладывая общий снимок. Именно так поступила актриса Рэйчел Билсон, звезда фильма "Телепорт" и сериала "Нэшвилл", когда ее бывший одноклассник Рами Малек был номинирован на "Оскар" за роль в байопике "Богемская рапсодия". Однако Рами этому совсем не обрадовался. Об этом пишет FOX news.

В 2019 году Рами Малек получил премии "Оскар", SAG Awards и "Золотой глобус" за роль Фредди Меркьюри. Рэйчел, которая училась с Рами в одном классе в школе Нотр-Дам в Калифорнии, решила отметить эти события и опубликовала ретро-фото со школьным другом в Instagram. На нем они были запечатлены во время поездки в Нью-Йорк.

[ + – ] Тот самый снимок/Фото: Instagram rachelbilson

"Привет, Рами Малек, где ты взял эту золотую цепочку?", — подписала фото Билсон. Снимок разошелся по таблоидам. И, как оказалось, этот эпизод не порадовал актера.

"Я редко читаю личные сообщения, но тут решила зайти и увидела весточку от Рами. Сколько его сообщение провисело непрочитанным, я не знаю. Неделю, а может, и больше. И в нем было совсем не то, что я ожидала увидеть", — рассказала актриса в подкасте Dax Shepard.

"Я был бы очень благодарен, если бы вы удалили это фото. Я действительно очень закрытый человек", - гласило сообщение.

Билсон призналась, что была обескуражена. "Мы действительно были очень близки, вместе играли в школьном театре, общались в одной компании. Мне было неприятно увидеть такое. Однако я не стала ничего говорить об этом Рами. Просто пожелала ему удачи и удалила снимок. Позже я общалась на эту тему с его стилистом. Он сказал, что Малек действительно неудачно выглядит на этом фото, и ему не хотелось портить впечатление аудитории о себе", — рассказала актриса.

39-летний Рами Малек и впрямь ведет закрытый образ жизни. Его личный блог пустует — на странице актера в соцсети всего четыре публикации, и он не стремится обзавестись армией поклонников в соцсетях.