Акторка Рейчел Білсон розповіла про неприємний випадок з оскароносним Рамі Малеком

Актори разом вчилися в школі, однак після кар'єрного зльоту Рамі попросив видалити спільний знімок і поводився відсторонено.

У соцмережах давно з'явилася традиція — вітати одне одного з будь-якою подією, викладаючи спільний знімок. Саме так зробила акторка Рейчел Білсон, зірка фільму "Телепорт" і серіалу "Нешвілл", коли її колишній однокласник Рамі Малек був номінований на "Оскар" за роль в байопіку "Богемна рапсодія". Однак Рамі цьому зовсім не зрадів. Про це пише FOX news.

У 2019 Рамі Малек отримав премії "Оскар", SAG Awards і "Золотий глобус" за роль Фредді Меркʼюрі. Рейчел, яка вчилася з Рамі в одному класі в школі Нотр-Дам у Каліфорнії, вирішила відсвяткувати ці події та опублікувала ретро-фото зі шкільним другом в Instagram. На ньому вони були відображені під час поїздки в Нью-Йорк.

[ + – ] Той самий знімок/Фото: Instagram rachelbilson

"Привіт, Рамі Малек, де ти взяв цей золотий ланцюжок?", — підписала фото Білсон. Знімок розійшовся таблоїдами. І, як зʼясувалося, цей епізод не порадував актора.

"Я рідко читаю приватні повідомлення, але тут вирішила зайти і побачила звісточку від Рамі. Скільки його повідомлення провисіло в непрочитаних, я не знаю. Тиждень, а може, і більше. І в ньому було зовсім не те, що я очікувала побачити", — розповіла актриса в подкасті Dax Shepard.

"Я був би дуже вдячний, якби ви видалили це фото. Я дійсно дуже закрита людина", — наголошувала повідомлення.

Білсон зізналася, що була збентежена. "Ми дійсно були дуже близькі, разом грали в шкільному театрі, спілкувалися в одній компанії. Мені було неприємно побачити таке. Однак я вирішила нічого не говорити про це Рамі. Просто побажала йому удачі та видалила знімок. Пізніше я спілкувалася на цю тему з його стилістом. Він сказав, що Малек дійсно невдало виглядає на цьому фото, і йому не хотілося псувати враження аудиторії про себе", — розповіла акторка.

39-річний Рамі Малек і справді веде закритий спосіб життя. Його особистий блог пустує — на сторінці актора в соцмережі всього чотири публікації, і він не прагне обзавестися армією шанувальників у соцмережах.