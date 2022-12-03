Рамі Малек і Леа Сейду сходили на інтимну вечерю у Лос-Анджелесі

Втім, роману у колег по фільму "Не час помирати" немає, вони просто хороші друзі та зустрічаються з іншими людьми.

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Актори Рамі Малек та Леа Сейду вразили шанувальників, коли разом сходили на інтимну вечерю в суші до лос-анджелеського ресторану, а потім влаштували веселу фотосесію на вулиці. Про це пише Daily Mail.

Рамі Мален, володар "Оскара" за байопік про Фредді Мерк'юрі, та Леа Сейду, яка разом із ним грала у фільмі бондіани "Не час помирати", чудово провели час разом.

Вони повечеряли в ресторані, а потім влаштували фотосесію на бульварі Сансет, перш ніж продовжити вечір у готелі Sunset Tower.

[ + – ] Рамі Малек фотографує Леа Сейду в Лос-Анджелесі

Рамі фотографував Леа біля рекламного щита Louis Vuitton із її знімком, а потім актриса позувала на старому Фольксваген Жук. Вона обіймалася з деревами та позувала біля скульптур на бульварі.

Один із шанувальників пари розповів ЗМІ, що актори виглядали дуже щасливими: "Рамі та Леа чудово провели вечір у компанії одне одного. Вони посміхалися, гуляли, тримаючись за руки та фотографувалися. Рамі не поспішав зі знімками і явно хотів, щоб вони виглядали ідеально".

[ + – ] Рамі Малек фотографує Леа Сейду в Лос-Анджелесі

Пара явно чудово проводила час: і Рамі, і Леа постійно жартували та сміялися. Шанувальники вже майже запідозрили їх у романі. Але актори зустрічаються з іншими людьми.

У 41-річного Рамі Малека роман із 28-річною актрисою Люсі Бойнтон. Вони розпочали стосунки ще у 2019 році.

А 37-річна Леа Сейду ще з 2013 року у стосунках із моделлю з Андре Меєром. У пари є син — Жорж Меєр, який народився у 2017 році.

Рамі Малек та Леа Сейду разом знімалися у фільмі про шпигуна Джеймса Бонда "Не час помирати" 2021 року.

Малеку дісталася роль лиходія Люцифера Сафіна, а Сейду — роль професорки Мадлен Суонн, коханої Бонда.

Нагадаємо, раніше актриса Рейчел Білсон розповіла про неприємний інцидент, який стався між нею і Рамі Малеком. Вони були друзями, але він образився, коли вона запостила спільне архівне фото.