Андре Тан назвал пять самых актуальных трендов осени 2023

Модные и стильные вещи, подобранные с учетом последних тенденций, сделают осень яркой и комфортной.

Осень – пора перехода от тепла к холоду, коротких дней и длинных вечеров. Однако три ближайшие месяца, которые остались до зимы, – совершенно не повод грустить и впадать в уныние. Любой, даже самый пасмурный день можно сделать ярким, подобрав подходящий наряд, стильный и модный, в котором будет тепло и комфортно. Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал Фокусу о пяти трендах осени 2023, которые помогут каждой моднице выглядеть на миллион даже в самую неважную погоду.

Офисный стиль

В этом году мировые подиумы покорил стиль Old Money. Ему присущи такие качества как минимализм, базовые цвета и качественные материалы. Переработанная "классика" – проявляется в этом сезоне в виде нестандартных костюмов и пиджаков, удлиненных оверсайз-жилетов без рукавов и смелого сочетания форм и силуэтов.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Эко-кожа

Эко-кожа – это, видимо, то, что не оставит ни одну модницу равнодушной. Мировые показы изобиловали ее разнообразием – от оверсайз косух до кожаных брюк и юбок любой длины. Этот материал стал настоящим фаворитом – особенно для прохладной погоды.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Трикотаж

Трикотажная одежда закоренела осевшим в нашем гардеробе еще с летнего сезона. А в дни, когда чувствуется первая осенняя прохлада, как никогда уместны базовые свитера, гольфы, лонгсливы, трикотажные костюмы с брюками и юбками, платья макси и не только. Такая одежда поможет выглядеть стильно и одновременно чувствовать себя максимально комфортно. Приятные на ощупь ткани нежно-бежевого и белого цвета из эко-хлопка, которые подчеркнут вашу женственность и утонченность.

Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan Фото: Andre Tan

Клетчатый принт

Клетка – едва ли не самый популярный принт, появление которого стало ярким элементом почти каждого показа. Он появляется как в классическом сдержанном сочетании, так и в более дерзких и смелых красках. Андре Тан предлагает использовать необычное сочетание цветов и форм, которые придадут каждому образу изюминку и разбавят серую мрачную обыденность.

Фото: Andre Tan

Верхняя одежда макси и миди.

По словам Андре Тана, макси-пальто – белые или в гусиную лапку, содержат в себе настоящую магию стройности и женственности. Это новое видение устоявшихся классических форм в сочетании с элементами модерна и современного текучего мира.

Ранее Фокус писал, что Андре Тан назвал пять актуальных моделей джинсов 2023 года.