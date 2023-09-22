Шэрон Стоун в кожаном наряде стала звездой показа в Милане

65-летняя актриса посетила показ Tod's на Неделе моды в Милане и сидела в первом ряду.

Шэрон Стоун возглавила звезд, сидящих в первом ряду на показе Tod's на Неделе моды в Милане в Италии в пятницу. 65-летняя икона Голливуда выглядела божественно в коричневом кожаном жилете и брюках в тон, наслаждаясь просмотром последней коллекции бренда. Об этом пишет Daily Mail.

Шэрон дополнила свой комплект темно-коричневыми туфлями, а также выбрала оригинальные и броские аксессуары: колье с золотыми монетками и подвесками, а также браслеты-ремешки.

Шэрон Стоун на показе Tod's Фото: Getty Images

Звезда "Основного инстинкта" также продемонстрировала сумочку от Tod's, ведь бренд славится своими аксессуарами.

Шэрон Стоун продемонстрировала практические полное отсутствие макияжа и стильную короткую стрижку.

Также на показ пришли и другие звезды: Оливия Палермо в сапогах со змеиным принтом, Бьянка Балти привлекла внимание в смелом синем платье-рубашке миди, которое она сочетала с серо-коричневой поясной сумкой.

Показ Tod's

Напомним, ранее Шэрон Стоун рассказала, как фильм "Основной инстинкт" изменил ее жизнь. Она рассказывала, что ее буквально осаждали фанаты.

"Я поехала в магазин на своем маленьком 325 BMW. И я останавливалась на светофоре, и все лазили по моей машине. Когда загорался зеленый свет и другие машины мне сигналили, я думала: "Законно ли ехать, когда у тебя на капоте люди?", — рассказывала Шэрон.

И хоть роль роковой женщины сделала ее звездой и секс-символом, она получила очень небольшой гонорар по сравнению с Майклом Дугласом: всего 500 тысяч долларов, тогда как его гонорар составлял 14 миллионов.

К тому же, как вспоминала Шэрон, ей было очень некомфортно сниматься в откровенных сценах, потому что в съемочной группе были одни мужчины. Она даже просила костюмершу быть рядом, чтобы не чувствовать себя совсем уж одинокой.

"Теперь же все изменилось, теперь в кино снимаются женщины, и я очень благодарна", – отметила Шэрон.