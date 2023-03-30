Шерон Стоун рассказала, сколько заработала за съемки в "Основном инстинкте"

Начинающая актриса заработала на 13,5 млн долларов меньше, чем ее партнер Майкл Дуглас.

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65-летняя американская актриса Шэрон Стоун призналась, что за работу в нашумевшем фильме "Основной инстинкт", который вышел на экраны в 1992 году, получила всего 500 тыс. долларов, в то время как гонорар исполнителя главной мужской роли Майкла Дугласа составил 14 млн долларов. Об этом она рассказала на 43-м ежегодном обеде Muse Awards в Нью-Йорке для женщин в кино и на телевидении.

По словам актрисы, все потому, что на тот момент Дуглас уже был звездой мировой величины, а она – новичком.

"Когда я приходила на съемочную площадку, там было 300 мужчин, и моими парикмахерами, костюмерами, визажистами были мужчины, когда я снималась в сексуальных сценах. Это были одни мужчины и я. И иногда я могла спросить костюмершу, которая может быть женщиной, не возражает ли она остаться на съемочной площадке, пока я это делаю. Теперь же все изменилось, теперь в кино снимаются женщины, и я очень благодарна", – отметила Шэрон.

В последнее время на Стоун обрушился ряд серьезных проблем. Она перенесла операцию, потеряла половину своего состояния из-за банковского кризиса в США, а совсем недавно скончался ее 57-летний брат Патрик. Трагедия случилась через два года после того, как у Шэрон умер 11-месячный племянник Ривер от полиорганной недостаточности.

"Это много, последствия просто разрушительны. Я просто пытаюсь принимать каждый день таким, какой он есть. Я просто должна попытаться понять", – раскрыла она свое переживание горя.

В жизни актрисе часто приходилось сталкиваться со смертью, поскольку она как посол по борьбе со СПИДом не раз вынуждена была видеть подобные картины. Однако смерть близких людей стала для нее сильнейшим ударом.

Ранее Фокус писал, что Шэрон Стоун лишилась опеки над сыном из-за сексуальных сцен в "Основном инстинкте".