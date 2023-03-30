Шерон Стоун розповіла, скільки заробила за зйомки в "Основному інстинкті"

Акторка-початківець заробила на 13,5 млн доларів менше, ніж її партнер Майкл Дуглас.

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65-річна американська актриса Шерон Стоун зізналася, що за роботу в гучному фільмі "Основний інстинкт", який вийшов на екрани 1992 року, отримала всього 500 тис. доларів, тоді як гонорар виконавця головної чоловічої ролі Майкла Дугласа становив 14 млн доларів. Про це вона розповіла на 43-му щорічному обіді Muse Awards у Нью-Йорку для жінок у кіно та на телебаченні.

За словами актриси, все тому, що на той момент Дуглас уже був зіркою світової величини, а вона – новачком.

"Коли я приходила на знімальний майданчик, там було 300 чоловіків, і моїми перукарями, костюмерами, візажистами були чоловіки, коли я знімалася в сексуальних сценах. Це були одні чоловіки і я. І іноді я могла запитати костюмерку, яка може бути жінкою, чи не проти вона залишитися на знімальному майданчику, поки я це роблю. Тепер же все змінилося, тепер у кіно знімаються жінки, і я дуже вдячна", — зазначила Шерон.

Останнім часом на Стоун звалилася купа серйозних проблем. Вона пережила операцію, втратила половину своїх статків через банківську кризу в США, а зовсім недавно помер її 57-річний брат Патрік. Трагедія сталася через два роки після того, як у Шерон помер 11-місячний племінник Рівер від поліорганної недостатності.

"Це забагато, наслідки просто руйнівні. Я просто намагаюся приймати кожен день таким, яким він є. Я просто повинна спробувати зрозуміти", — розкрила вона своє переживання горя.

У житті актрисі часто доводилося зіштовхуватися зі смертю, оскільки вона як посол боротьби зі СНІДом неодноразово змушена була бачити подібні картини. Однак смерть близьких людей стала для неї найсильнішим ударом.

Раніше Фокус писав, що Шерон Стоун втратила опіку над сином через сексуальні сцени в "Основному інстинкті".