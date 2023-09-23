Осеннее равноденствие 23 сентября 2023 года: история праздника и запреты

Сегодня наступил день осеннего равноденствия. Наши предки верили, что с этого дня осень полноправно вступает в свои права.

Осеннее равноденствие: когда наступит и что значит

День осеннего равноденствия в этом году выпадает на субботу 23 сентября. Солнце перейдет из северного полушария в южное в 9:49 по киевскому времени, что будет означать начало астрономической осени. В этот момент Солнце будет находится прямо над экватором Земли. Полушария планеты получают одинаковое количество солнечного света, а день будет равен ночи. После этого продолжительность светового дня начнет уменьшаться до дня зимнего солнцестояния.

Астрологи считают осеннее равноденствие неким новым этапом и рекомендуют составлять сегодня планы на будущее.

Осеннее равноденствие у наших предков

Наши предки наделяли день осеннего равноденствие мистическим смыслом. В народе праздник называли и Таусень, и Овсень, и Радогощь — в зависимости от региона. В этот день славяне поклонялись Ладе — богине плодородия и покровительнице свадеб, из-за чего в этот день часто женились.

Осеннее равноденствие славяне праздновали почти неделю — этот период называли Осенинами. Осенины начинались с братчины — собрания старших мужчин из каждой семьи. Они приносили угощения, обсуждали планы на будущий год. Во время застолья пили особый медовый напиток, который настаивали на свежесобранном хмеле.

Также наши предки проводили интересные обряды: пекли огромный медовый пирог, за которым прятался жрец и спрашивал у собравшихся, видно ли его. Если пирог оказывался мал и жреца было видно — зиму стоило ждать холодной и долгой. А если жрецу удавалось спрятаться за пирогом, то зиму обещали мягкую и без суровых морозов.

Что нельзя делать в осеннее равноденствие: