"Была на чемоданах каждый месяц": певица Alyosha призналась, сколько ей стоила жизнь в США (видео)

Жена лидера группы "Антитіла" Тараса Тополи, певица Alyosha, с начала войны была за границей, а сейчас вернулась вместе с детьми.

Певица Alyosha, жена фронтмена группы "Антитіла" Тараса Тополи, после полутора лет в США вернулась домой вместе с тремя детьми и рассказала, сколько ей стоила жизнь в Соединенных Штатах. Откровенное интервью она дала шоу "Неймовірна правда про зірок".

Украинская певица Елена Тополя, которая выступает под псевдонимом Alyosha с начала российского вторжения уехала с тремя детьми: Романом, Марком и Марией в США. Артистка много выступала на благотворительных концертах в поддержку Украины, в частности приняла участие в конкурсе "Евровидение 2023", который проходил в Великобритании, и исполнила песню Ordinary World группы Duran Duran в дуэте с Ребеккой Фергюсон.

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В США Тополя жила в Нью-Джерси вместе с матерью своего мужа, но отметила, что это было недешево.

"Я была на чемоданах каждый месяц. Мы жили в частном секторе. Это дом с бассейном в Нью-Джерси. Нужно минимум три тысячи долларов в месяц только на жилье. В школу нас тогда бесплатно взяли, а детские сады очень дорогие — 1500 долларов в месяц. Плюс машина, обслуживание 1000 долларов, плюс питание. Короче в месяц тысяч пять, чтобы жить на минималках", — отметила певица.

Артистка говорит, что не собиралась оставаться в США, и все время была готова собрать детей и вернуться в Украину, но ее останавливали трудности и опасность с которыми столкнутся ее сыновья и дочь.

Певица Alyosha и Тарас Тополя с детьми

Но она очень хотела вернуться, ведь тяжело переживала разлуку с мужем.

Побыть долго вместе Alyosha и Тарас Тополя не смогут. Группа "Антитіла" планирует благотворительный тур в США, Новую Зеландию, Австралию, Канаду и Европу, который продлится два месяца. Сама Алена Тополя вернется к музыкальной карьере и продолжит давать концерты.

Тарас Тополя говорит, что его зарубежный тур имеет целью собирать деньги на помощь украинской армии, в частности на аптечки.

Еще в 2014 году он вместе с друзьями основал благотворительный Фонд "Вільні ЮА".

После вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2022 года Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитіла" записался в ряды Территориальной обороны ВСУ.

Напомним, выступление Елены Тополи на "Евровидении-2023" вызвало бурные овации, ведь за спиной певицы разворачивалась история разъединения семей после вторжения российских войск на территорию Украины и звучала сирена.