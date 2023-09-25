Венсан Кассель спровоцировал слухи о новом романе с копией Тины Кунаки (фото)

Новая пассия актера – известная модель.

56-летний французский актер Венсан Кассель, похоже, нашел замену своей 26-летней жене Тине Кунаки, и его новая предполагаемая возлюбленная – абсолютная копия французской красавицы. В СМИ поползли слухи о том, что он встречается с 27-летней моделью Chic Management Brisbane из Квинсленда (Австралия) Нарой Баптистой, участвовавшей в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020".

Впервые вместе их заметили в его резиденции в Бидаре, где, кроме Нары, австралийки бразильского происхождения, было еще несколько молодых женщин.

На фотографиях с этого вечера, опубликованных в Instagram и переданных журналом Public, видно, что Венсан Кассель очень близок к загадочной брюнетке. По информации журнала, они приезжали и уходили вместе, рука об руку, тем самым подогревая слухи о новом романе.

Масла в огонь подлил и сам Кассель, подписавшись на страницу Нары и комментируя ее публикации одним из первых. Некоторые из них недвузначно говорят о том, что между актером и моделью – не только дружба.

"Не могу налюбоваться тобой", "Кажется, я говорю о тебе", "Невероятная", – пишет актер под ее публикациями.

Что касается Нары, то в сторис Instagram она опубликовала фото Касселя, но никак не стала его подписывать.

Венсан Кассель в сторис Нары Баптисты Фото: narahbaptista/instagram

Кто такая Нара Баптиста

Нара, модель агентства Chic Management Brisbane, была выбрана вместе с пятью другими красавицами была выбрана для участия в конкурсе "Мисс Вселенная Австралия 2020". Смешанное наследие Нары (бразильянка и австралийка) делало ее красоту уникальной и выделяло среди конкуренток. Она вошла в топ-15 конкурсанток, но в 10-ку уже не попала.

По словам девушки, семья всегда поддерживала ее стремления, особенно мама, и благодаря этому она добилась успеха.

Нара является ярым сторонником движения "Жизни чернокожих имеют значение" и считает, что эта проблема не исчезнет без постоянных усилий всего мирового сообщества по борьбе с несправедливостью, а не только до тех пор, пока эта тема не станет "в тренде". Она делает ставку на образование, чтобы в будущем работать над осознанием социальных проблем.

Девушка увлекается йогой и косметической терапией.

Ранее Фокус писал о том, что Венсан Кассель посетил модный показ в Милане, а незадолго до этого трогательно поздравил дочь Деву с 19-летием.