Украинский ювелир Валерия Гузема показала первые фото новорожденной дочери

У Валерии и ее мужа уже есть двухлетний сын Тимур.

32-летняя Валерия Гузема, дизайнер ювелирных украшений и основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry второй раз стала мамой. У ювелира и ее мужа, авиатора и основателя команды Aerotim Тимура Фаткуллина 17 сентября родилась дочь, которую родители назвали Селин. Об этом Валерия сообщила на своей странице в Instagram.

"Селин💝 17.09.23. Сделано в любви и для любви", – подписала она фотографии.

Как пишет РБК, оба раза, когда Валерия рожала, – ее муж Тимур находился рядом и первым после жены видел своих малышей и держал их на руках.

На снимках можно увидеть часть головки ребенка, ее ножки, а также старшего ребенка пары, двухлетнего Тимура, с гелевыми шариками в квартире.

Валерия Гузема родилась в Кировоградской области, затем переехала в Киев, где получила два образования: переводчицы с немецкого и журналистки. С 2013 года Валерия работала fashion-координатором журнала Elle, а с 2015 журналисткой и телеведущей канала HD-fashion.

С 2016 года она начала создавать первое ювелирное украшение, которое впоследствии переросло в один из самых известных ювелирных брендов Guzema Fine Jewelry. Летом 2018 года украшения дизайнера были представлены на LA Fashion week.

В украшениях от Гуземы часто появляются первая леди Украины Елена Зеленская, а также Маша Ефросинина, Джамала, Катя Осадча и многие другие.

Когда началась война в Украине, Гузема активно помогала ВСУ через свой благотворительный фонд и продолжала создавать украшения. По ее словам, был большой спрос на обручальные кольца.

Ранее Фокус писал, когда Гузема сообщила о своей второй беременности.