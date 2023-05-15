Українська дизайнерка Валерія Гузема повідомила, що чекає на другу дитину

Засновниця відомого ювелірного бренду поділилася новиною у соцмережах.

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Валерія Гузема, дизайнерка ювелірних прикрас та засновниця відомого бренду Guzema Fine Jewelry, повідомила, що чекає на другу дитину. Фото та новину вона опублікувала у своєму Instagram.

"Кохання не робить нас слабкими – це те, що робить нас справді сильними. Також і з материнством", — написала Валерія, опублікувавши новий знімок у День матері, який святкувався минулої неділі.

Валерія Гузема повідомила про вагітність

Валерія Гузема одружена зі знаменитим авіатором і призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткулліним. 2021 року у пари народився син, якого назвали на честь батька.

Нагадаємо, Валерія Гузема народилася в Кіровоградській області, після переїхала до Києва, де отримала дві освіти: перекладача з німецької та журналіста.

З 2013 року Валерія працювала fashion-координатором журналу Elle, а з 2015-го – журналісткою та телеведучою каналу HD-fashion.

З 2016 року вона почала створювати перші ювелірні прикраси, що згодом переросло в один із найвідоміших ювелірних брендів Guzema Fine Jewelry.

Влітку 2018 прикраси дизайнера були представлені на LA Fashion week.

В прикрасах від Гуземи часто з'являються перша леді України Олена Зеленська, а також Маша Єфросиніна, Джамала, Катя Осадча та багато інших.

Олена Зеленська в прикрасах від Гуземи

В інтерв'ю Валерія розповідала, що стартовим капіталом були золоті зуби її дідуся.

"Я завжди хотіла прикраси, які ніде не могла знайти. Мій перший стартовий капітал — це дідусеві золоті зуби, які мама дістала зі скриньки. Тоді я знайшла ювеліра і на ці гроші створила свою першу колекцію", — розповідала дизайнерка.

З початку війни в Україні Валерія Гузема допомагала ЗСУ через свій благодійний фонд та продовжувала створювати прикраси. За її словами, був великий попит на обручки.

До речі, всі її прикраси створюються вручну, і вона не дозволяє працювати над обручками майстрам у поганому настрої. "Бо метал несе в собі певну енергію", — зазначає Валерія. Будинок її матері у Чернігові був зруйнований, а сама вона поїхала із сім'єю на Західну Україну.

Нагадаємо, також у День матері про свою другу вагітність повідомила ще одна відома українка модель Алла Костромічова.