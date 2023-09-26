Дженнифер Лопес поделилась новым снимком в рамках кампании Intimissimi

Лопес давно является лицом итальянского бренда белья и часто примеряет его, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свои стройные ноги на новой фотографии для итальянского бренда нижнего белья Intimissimi. Снимок бренд опубликовал в совместной публикации со звездой.

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Джей Ло выглядела безупречно в прозрачной бежевой кофте с длинным рукавами, под которой был бюстгальтер бренда Intimissimi. Супруга Бена Аффлека сидела, согнув ноги, и позировала в камеру.

Она сделала легкий безупречный макияж, а волосы актрисы были зачесаны назад. Также знаменитость предпочла быть без украшений, чтобы весь акцент был на комплекте итальянского бренда нижнего белья.

Напомним, в марте Intimissimi объявил, что Джей Ло пополняет ряды мировых звезд, таких как Ирина Шейк и Сара Джессика Паркер, которые ранее представляли бренд. В качестве амбассадора Лопес часто примеряет белье бренда, демонстрируя свою подтянутую фигуру.

Также Фокус писал, что Дженнифер Лопес в полупрозрачном платье посетила модный показ.