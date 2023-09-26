Борзая по кличке Эрис претендует на звание самой длинноносой собаки в мире (фото, видео)

Длинный нос доставляет Эрис немало проблем, однако есть и свои плюсы.

Пятилетняя русская борзая по имени Эрис имеет в Instagram 305 тысяч подписчиков и претендует на звание самой длинноносой собаки в мире, поскольку длина ее морды составляет почти 31 см. Как пишет Daily Mail, Эрис попала в семью 32-летней владелицы ювелирного магазина Лили Камбурян из Ричмонда и ее партнерши Саванны 23 июля 2018 года, и с тех пор она стала настоящей звездой соцсетей. Животное назвали в честь греческой богини раздора и раздора, а полное имя собаки звучит как "Мадам Эрис Снек, королева насмешек".

"Эрис родилась в помете из трех щенков в Кисвилле, штат Вирджиния. Когда мы пошли навестить щенков, стало очевидно, что у них неправильный прикус. Это исключило их участие в каких-либо выставках собак, поскольку это генетический дефект. Но это нас не беспокоило. Она подошла прямо к нам и села на колени моей партнерши", – вспоминает Лили первое знакомство с Эрис.

Она добавила, что владельцы животного сразу рассказали, с чем могут столкнуться Лили и Саванна, взяв малышку.

"Когда она была щенком, нас предупредили, что у нее могут быть проблемы с зубами, когда зубы будут впиваться в десны, и, возможно, ей придется удалить клыки. Но она просто как бы переросла это. У нее нет проблем с ее длинным носом, она роняет еду повсюду, как и я. Мы даем ей костный мозг, и она будет пережевывать его вечно, по сравнению с другими собаками, которые съедают лакомство очень быстро. Она так рада видеть людей и других собак, но может сильно пугаться очень маленьких собак. Иногда она злится, но это так глупо и мило, потому что борзые очень тихие. Я не думаю, что мы слышали, как она на самом деле лает", – делится хозяйка Эрис.

Длинный нос дает этой борзой существенное преимущество: она сует его в очень маленькие щели между диванами, заборами или людьми, наслаждающимися едой за столом.

Камбурян отмечает, что когда она появляется с собакой на улице, внимание прохожих им обеспечено. Поэтому часто женщина старается находить малолюдные тропинки, чтобы животное не стрессовало от чрезмерной заинтересованности со стороны зевак.

Хотя Эрис пока не попала в Книгу рекордов Гиннеса, ее хозяйки не теряют надежды, ведь борзые живут до 15 лет.

Тем временем белая длинноносая красотка продолжает наращивать количество своих поклонников в соцсетях. Ее любимое занятие – став передними лапами на забор, наблюдать, что происходит в соседнем дворе и на улице.

Борзые занимают 103-е место по популярности среди 192 пород собак, перечисленных Американским клубом собаководства в 2018 году.

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