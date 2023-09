Эффект Кота в сапогах. Ученые обнаружили, что размер глаз собаки влияет на высоту голоса женщин

Исследователи обнаружили, что у женщин меняется голос во время общения с собаками в зависимости от того, насколько велики их глаза.

Ранее ученые уже обнаружили связь между младенцами и домашними питомцами, которая проявляется в том, как они реагируют на владельцев в зависимости от манеры речи. В новом исследовании ученые пошли еще дальше и обнаружили, что высота голоса женщин во время разговора с питомцами зависит от размера глаз животных, пишет Phys.

Результаты исследования ученых из Университетов Линкольна, Сассекса, Сент-Этьена и Арканзаса в Литл-Роке были опубликованы в статье "Эффект Кота в сапогах: размер собачьих глаз влияет на речь, управляемую домашним животным у женщин" в журнале Interaction Studies: Social Behavior and Communication in Biological and Artificial Systems.

Результаты исследования подтверждают, что домашние питомцы в действительности могут влиять на нашу речь, по крайней мере на высоту голоса у женщин. За прошедшие годы ученые предложили множество теорий о том, как это работает: от привлечения внимания собак до укрепления социальных связей и формирования у владельца заботливого поведения.

В новом исследовании ученые провели речевой тест, в котором приняли участие 21 мужчина и 24 женщины. В ходе эксперимента все они обращались к собакам, а ученые отслеживали высоту голоса и его взаимосвязь с размером глаз собак.

В результате ученым удалось подтвердить, что больший размер глаз заставляет женщин разговаривать с питомцами более высоким голосом. Кроме того, участников исследования попросили оценить различные фото собак. Результаты показывают, что женщины оценивают животных с размером глаз на 30% больше как более молодых, чем животных с меньшими глазами.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Университета Линкольна Холли Рут-Гаттеридж, тесты обнаружили новый факт о том, что мужчины и женщины по-разному реагируют на "привлекательность" питомцев на бессознательном уровне. Кроме того, исследование стало подтверждением того, что люди реагируют на воспринимаемую молодость животных.

По словам другого соавтора исследования, докторанта-исследователя Университета Сассекса, Джеммы Форман, женщины повышают голос, когда видят питомцев с большим размером глаз. Однако когда глаза становятся слишком большими и выглядят неуместно, возникает эффект "зловещей долины", в результате становятся менее приятными и более пугающими на вид. Этот эффект более очевиден у таких пород, как мопс или померанский шпиц, пород собак, которые уже имеют относительно большие глаза для своего размера головы.

