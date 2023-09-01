Не стесняйтесь сюсюкать. Назван эффективный метод общения с собаками

Новое исследование обнаружило сходство между собаками и младенцами в том, как они реагируют на конкретные стили речи.

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Владельцы собак могли заметить, что разговор с питомцем часто напоминают детский лепет: он состоит из коротких высказываний, произносимых певучим голосом. Для стороннего наблюдателя, у которого нет домашних питомцев, это может выглядеть немного нелепо, но ученые считают, что в этом что-то есть, пишет IFLScience.

В новом исследовании ученые обнаружили, что подобная манера общения в действительности может оказаться эффективной. Дело в том, что ученые обнаружили сходство между собаками и младенцами в том, как они реагируют на конкретные стили речи, используемые хозяевами, в особенности это касается женщин.

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Манера общения, используемая людьми во время общения с младенцами и животными, отличается от того, как мы общаемся с людьми, которые имеют с нами схожие языковые способности. Авторы исследования полагают, что эта стратегия может быть использована для сохранения внимания. Предыдущие исследования уже показали, среднестатистическая собака в среднем знает около 89 слов, что означает, что в общении с питомцами мы опираемся на нечто иное, чем на словарный запас.

Чтобы подтвердить свою теорию, ученые использовали аппарат функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ) для наблюдения за мозговой активностью собак. Исследователи подключили питомцев к специальным машинам, а затем подвергли животных воздействию различных типов речи людей и наблюдали за ними.

Результаты свидетельствуют о том, что две ключевые области мозга животных были особенно активны в моменты, когда люди использовали "преувеличенную просодию" — научный термин, используемый для описания сюсюканья. Любопытно, что этот эффект был особенно заметен, когда говорили женщины.

По словам соавтора исследования Анны Габор, данные результаты могут быть доказательством нейронных предпочтений, которые собаки развили в процессе одомашнивания. Авторы исследования также полагают, что это может быть связано с тем, что женщины чаще разговаривают с собаками певчим голосом, чем мужчины.

Кроме того, ученые также обнаружили ключевые характеристики, которые, вероятно, привлекают внимание собак: насколько высоким или низким был в среднем голос и как часто он менялся по высоте. Исследователи отмечают, что монотонный разговор с питомцем с меньшей вероятностью привлечет внимание животного, тогда как смена голоса и сюсюканье сможет удержать внимание питомца.

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