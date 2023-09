Ефект Кота в чоботях. Учені виявили, що розмір очей собаки впливає на висоту голосу жінок

Дослідники виявили, що у жінок змінюється голос під час спілкування з собаками залежно від того, наскільки великі їхні очі.

Раніше вчені вже виявили зв'язок між немовлятами й домашніми улюбленцями, який проявляється в тому, як вони реагують на власників залежно від манери мови. У новому дослідженні вчені пішли ще далі і виявили, що висота голосу жінок під час розмови з вихованцями залежить від розміру очей тварин, пише Phys.

Результати дослідження вчених з Університетів Лінкольна, Сассексу, Сент-Етьєна та Арканзасу в Літл-Році було опубліковано в статті "Ефект Кота у чоботях: розмір собачих очей впливає на мовлення, кероване домашнім улюбленцем у жінок" у журналі Interaction Studies: Social Behavior and Communication in Biological and Artificial Systems.

Результати дослідження підтверджують, що домашні улюбленці насправді можуть впливати на наше мовлення, принаймні на висоту голосу в жінок. За минулі роки вчені запропонували безліч теорій про те, як це працює: від привернення уваги собак до зміцнення соціальних зв'язків і формування у власника турботливої поведінки.

У новому дослідженні вчені провели мовленнєвий тест, у якому взяли участь 21 чоловік і 24 жінки. Під час експерименту всі вони зверталися до собак, а вчені відстежували висоту голосу і його взаємозв'язок із розміром очей собак.

У результаті вченим вдалося підтвердити, що більший розмір очей змушує жінок розмовляти з улюбленцями вищим голосом. Крім того, учасників дослідження попросили оцінити різні фото собак. Результати показують, що жінки оцінюють тварин із розміром очей на 30% більшим як молодших, ніж тварин із меншими очима.

За словами співавтора дослідження, наукового співробітника Університету Лінкольна Холлі Рут-Гаттерідж, тести виявили новий факт про те, що чоловіки та жінки по-різному реагують на "привабливість" вихованців на несвідомому рівні. Крім того, дослідження стало підтвердженням того, що люди реагують на сприйману молодість тварин.

За словами іншого співавтора дослідження, докторанта-дослідника Університету Сассексу, Джемми Форман, жінки підвищують голос, коли бачать улюбленців із великим розміром очей. Однак коли очі стають надто великими й виглядають недоречно, виникає ефект "зловісної долини", в результаті стають менш приємними та більш лячними на вигляд. Цей ефект більш очевидний у таких порід, як мопс або померанський шпіц, порід собак, які вже мають відносно великі очі для свого розміру голови.

