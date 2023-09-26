Кейт Миддлтон появилась на публике в деловом костюме модного цвета осени 2023

Принцесса Уэльская посетила фабрику, которой когда-то владели ее предки.

42-летняя принцесса Уэльская Кейт посетила текстильную фабрику в Лидсе, AW Hainsworth, которая имеет особую связь с ее семьей, пишет Hello.

По информации издания, предки Кэтрин были владельцами производителя и торговца шерстью William Lupton & Co, а в 1958 году ее прапрадедушка продал семейный бизнес AW Hainsworth.

Для визита на фабрику принцесса выбрала оливково-зеленый брючный костюм от Burberry, который она дополнила замшевыми туфлями в тон и белой блузой. Свой образ Кэтрин звершила золотыми серьгами-кольцами и золотой цепочкой. Волосы высокопоставленная гостья оставила распущенными, а легкий макияж только подчеркивал естественную красоту королевской особы.

Когда жена принца Уильяма шла на фабрику, в какой-то момент она остановилась, чтобы поправить обувь, и рассмеялась.

Кейт выглядела бесподобно в костюме от Burberry Фото: Getty

Предприятие, куда приехала Кэтрин, было основано в 1783 году. Ее прадед Ноэль Миддлтон возглавлял фабрику. Он был женат на прабабушке Кейт Олив Луптон, и у пары было трое сыновей: Кристопер, Энтони и Питер, причем последний приходился дедушкой Кейт по отцовской линии, отцом Майкла Миддлтона.

Ноэль и его потомки участвовали в продаже компании William Lupton & Co. компании AW Hainsworth.

По сей день AW Hainsworth остается традиционной текстильной фабрикой, производящей британские шерстяные ткани и ткани для широкого круга клиентов – от модных брендов и брендов товаров для дома до вооруженных сил.

Ее ткани также демонстрировались во время коронации короля Чарльза в начале мая, а также коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Для Кейт, которая уже давно увлечена важностью текстильной промышленности, провели экскурсию по фабрике и показали традиционное оборудование и технологии, которые все еще используются сегодня.

Она встретилась с учениками фабрики, а также с их наставниками, которые осваивают специальные навыки. Во время визита принцесса Уэльская была в хорошем настроении и много смеялась.

Ранее Фокус писал, что Кейт Миддлтон в последнее время демонстрирует элегантные деловые образы, сделав акцент на брючных костюмах.