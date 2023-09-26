Элтон Джон выставил на продажу свои роскошные апартаменты в Атланте (фото, видео)

Светлые и просторные апартаменты артист купил более 20 лет назад, поскольку был покорен гостеприимством города.

Легендарный британский певец и композитор, сэр Элтон Джон, выставил на продажу свое жилье в Атланте с четырьмя спальнями. Цена звездной недвижимости – пять миллионов долларов, сообщает National Post.

76-летний артист купил эту квартиру площадью 1200 квадратных метров более 20 лет.

"Представляем поистине беспрецедентный шедевр в самом сердце Атланты, штат Джорджия. Эта обширная квартира, состоящая из шести отдельных квартир, была преобразована в роскошную двухэтажную резиденцию в небе, которая является свидетельством роскошной жизни. Эта резиденция, принадлежащая самому успешному сольному артисту в истории чартов Billboard США и одному из самых почитаемых артистов во всем мире, является живым произведением искусства и истинным воплощением международного престижа. Зайдите внутрь и откройте для себя интерьер, который превосходит все ожидания. Каждая комната в этом доме была тщательно спроектирована для демонстрации одной из крупнейших и самых уважаемых коллекций фотографий в мире. Блуждая по нему, вы познакомитесь с симфонией пространств, каждое из которых более захватывающее, чем предыдущее. Виды из этой резиденции просто захватывают дух: от идеально обрамленной линии горизонта Мидтауна и центра города до величественного горизонта Бакхеда, а также восточных и западных видов навесов, которые предлагают захватывающие восходы и безмятежные закаты, вы будете наслаждаться постоянно меняющимся пейзажем", – говорится в листинге недвижимости на Sotheby’s Realty.

Роскошные апартаменты могут похвастаться просторной гостиной с окнами от пола до потолка, двухэтажной столовой, домашним тренажерным залом, спа/массажным кабинетом и ванной комнатой в стиле спа с собственной зоной отдыха.

На территории имеется девять парковочных мест, шесть частных складских помещений и еще пять винных погребов.

Покупку этого жилья Элтон Джон в свое время объяснял следующим образом:

"У меня роман со Штатами. Мне нравится это южное гостеприимство. Все невероятно вежливы и дружелюбны", – говорил он.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон попал в больницу после того, как поскользнулся и упал на своей вилле во Франции.