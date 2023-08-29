76-летний Элтон Джон попал в больницу после падения на своей вилле во Франции

Артисту провели тщательное обследование, после чего выписали. Домой он отправился в добром здравии.

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Британский певец и композитор сэр Элтон Джон был госпитализирован в ортопедическое отделение больницы принцессы Грейс в Монако после того, как упал на своей вилле в Ницце, сообщает The New York Post.

После того как ему провели тщательное обследование и оказали необходимую помощь, музыканта выписали и он вернулся в особняк к своему мужу, режиссеру Дэвиду Фернишу, и их двум сыновьям.

"Мы можем подтвердить, что после того, как поскользнулся в своем доме на юге Франции, Элтон в качестве меры предосторожности посетил местную больницу. После осмотра его немедленно выписали, и сейчас он вернулся домой в добром здравии", – заявили представители Элтона.

Британская музыкальная легенда в июле завершил свой пятилетний прощальный тур Farewell Yellow Brick Road. На Французской Ривьере Элтон был замечен в компании актера Кевина Спейси, с которого три недели назад сняли обвинения в сексуальном насилии.

С ними ужинали Дэвид Ферниш и сыновья пары – 12-летний Закари и 10-летний Элайджа.

На протяжении своей певческой карьеры Элтон Джон получил 5 премий "Грэмми", а за 50 лет на сцене провел почти 4600 выступлений по всему миру. Его прощальный тур стал одним из самых кассовых за всю историю. Продажи билетов достигли $900 миллионов долларов.

Ранее Фокус писал, что Элтон Джон неожиданно выступил на знаменитом фестивале в Гластонбери. Он со слезами на глазах вышел на сцену Pyramid Stage и провел там два часа.