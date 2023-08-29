76-річний Елтон Джон потрапив до лікарні після падіння на своїй віллі у Франції

Артистові провели ретельне обстеження, після чого виписали. Додому він вирушив у доброму здоров'ї.

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Британського співака і композитора сера Елтона Джона госпіталізували в ортопедичне відділення лікарні принцеси Грейс у Монако після того, як він упав на своїй віллі в Ніцці, повідомляє The New York Post.

Після того як йому провели ретельне обстеження і надали необхідну допомогу, музиканта виписали, і він повернувся в маєток до свого чоловіка, режисера Девіда Ферніша, і їхніх двох синів.

"Ми можемо підтвердити, що після того, як послизнувся у своєму будинку на півдні Франції, Елтон як запобіжний захід відвідав місцеву лікарню. Після огляду його негайно виписали, і зараз він повернувся додому в доброму здоров'ї", — заявили представники Елтона.

Британська музична легенда в липні завершив свій п'ятирічний прощальний тур Farewell Yellow Brick Road. На Французькій Рив'єрі Елтона помітили за вечерею в компанії актора Кевіна Спейсі, з якого три тижні тому зняли звинувачення в сексуальному насильстві.

З ними вечеряли Девід Ферніш і сини пари — 12-річний Закарі та 10-річний Елайджа.

Протягом своєї співочої кар'єри Елтон Джон отримав 5 премій "Греммі", а за 50 років на сцені провів майже 4600 виступів по всьому світу. Його прощальний тур став одним із найкасовіших за всю історію. Продажі квитків сягнули $900 мільйонів доларів.

Раніше Фокус писав, що Елтон Джон несподівано виступив на знаменитому фестивалі в Гластонбері. Він зі сльозами на очах вийшов на сцену Pyramid Stage і провів там дві години.