Шарлиз Терон в эффектной юбке из бусин пришла на показ Dior в Париже

Показ одного из самых старых домов моды собрал в первом ряду звезд со всего мира.

Шарлиз Терон, Дженнифер Лоуренс, Аня Тейлор-Джой, Алекса Чанг и другие селеберити показали безупречный стиль на показе Dior в рамках Недели моды в Париже. Ранее состоялся показ Пьера Кардена на котором дебютировали сразу две итальянские принцессы. Об этом пишет Fashion Network.

Шарлиз Терон возглавляла знаменитостей, присоединившись к Ане Тейлор-Джой, Элизабет Дебики, Дженнифер Лоуренс, Эль Макферсон, Алексе Чанг и прочим, направлявшимся на мероприятие.

Шарлиз Терон на показе Dior

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48-летняя актриса и продюсер Шарлиз Терон привнесла нотку гламура в блестящей золотой юбке из бусин и простой белой рубашке, которая в этом сезоне стала главным модным трендом.

Также на показе в среду присутствовала 20-летняя актриса Дженна Ортега, звезда сериала "Уэнздей", которая была одета в элегантный темно-синий пиджак и длинную плиссированную юбку. Образ она завершила ботинками на шнуровке и прозрачным черным топом.

Дженна Ортега на показе Dior

Актриса Дженнифер Лоуренс выглядела как всегда шикарно в белоснежной рубашке и длинных черных брюках, позируя перед камерами.

В этом сезоне в трендах прозрачность, так что Алекса Чанг вышла в свет в прозрачной юбке и бюстгальтере с цветочным узором, прозрачной юбке и куртке.

А актриса Аня Тейлор-Джой выбрала не менее популярный ретро-стиль, позируя в черных шортах, виниловой куртке и на каблуках.

Аня Тейлор-Джой на показе Dior

Неделя моды в Париже — это серия дизайнерских презентаций, проводимых раз в полгода в Париже, Франция, с ежегодными весенне-летними и осенне-зимними мероприятиями.

Даты определяются Французской федерацией моды, а показы проводятся на площадках по всему городу.

Показ Dior

Так, показ Christian Dior весна-лето 2024 от Марии Грации Кьюри проходил в саду Тюильри. Модели выходили на подиум на фоне огромного 200-метрового видеоэкрана, который покрыл все четыре стены специально созданного выставочного пространства. Цветами показа стали фуксия и желтый, а на экранах демонстрировалась цифровая работа художницы Елены Беллатони под названием NOT HER.

Напомним, ранее Фокус писал о самых модных трендах на сезон осень-зима 2023. Некоторые модные находки явно продержаться дольше, так как сейчас делается ставка на практичность и элегантность.