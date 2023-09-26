Две итальянские принцессы вышли на подиум в показе Пьера Кардена

Мария Кьяра и Мария Каролина Бурбонские стали звездами Недели моды в Париже.

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В Париже стартовала Неделя моды и уже прошел показ Pierre Cardin. Это попытка возродить бренд после 13-летнего перерыва. Сейчас дела ведет внучатый племянник Кардена, Родриго Базиликати-Карден, который сделал ставку на ретро-футуризм. А главными звездами показа стали муза Холстона Альва Чин и сестры-принцессы Кьяра и Каролина де Бурбон. Кьяру, к слову, пророчат в невесты принцу датскому Кристиану. Тот, как сообщается, даже познакомил Кьяру со своей бабушкой, королевой Маргрете. Об этом пишет Vanity Fair.

Неделя моды в Милане закрылась, теперь шоу переезжает в Париж под Эйфелеву башню. Поэтому переезд знаменитостей из миланского города во французскую столицу был неизбежен. Вызов, перед которым не устояли даже две итальянские принцессы, Мария Каролина и Мария Кьяра Бурбон-Сицилийские, которые вместо роли простых зрителей в первом ряду решили принять участие в одном из запланированных показов.

Кьяра и Каролина на показе Пьера Кардена

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Под присмотром своей гордой матери, принцессы Марии Камиллы, герцогини Кастро, девушки показали платья из новой коллекции, вдохновениями для которых явно послужили архивы модного бренда.

Ранее Кьяра показала несколько фото из Парижа, где она примеряла ретро-наряды и шляпки, cозданные самим Пьером Карденом.

Кьяра ди Бурбон

Хоть 18-летняя Кьяра и 19-летняя Каролина и не работают моделями постоянно, иногда они снимаются для фотосессий и обложек журналов. Неделя моды в Париже стала их дебютом. Также они всегда интересовались модой. Кьяра изучает дизайн в Гарварде.

К тому же с миром моды и искусства была связана их бабушка по материнской линии. Эди Вессель, модель и актриса 60-х годов была музой Фредерико Феллини.

Скоро и сестры станут телезвездами, они сыграют главные роли в фильме "Лазурный берег: личная жизнь миллиардеров, звезд и принцесс" на французском потоковом сервисе myCANAL.

Кьяра и Каролина с родителями

Эта новость появилась вскоре после того, как Кьяра ответила на слухи о том, что она встречается с принцем Дании Кристианом.

18-летняя итальянская наследница написала пост, в котором отметила, что ее с 17-летним принцем Кристианом из Дании связывает только дружба.

"Хотя нам всем нравится мечтать о сказках, что действительно важно, так это реальность. Я хотела бы внести ясность в отношении необоснованных слухов, которые ходили обо мне. Нас с принцем Кристианом связывает близкая дружба. Я считаю, что пришло время положить конец этим слухам. Когда в моей жизни произойдут важные события, я буду рада поделиться ими с вами", — сообщила Кьяра, которую принц ранее успел познакомить с бабушкой.

Напомним, Кьяра и Каролина дочери Карло Бурбон-Сицилийского, претендента на трон Королевства Обеих Сицилий, главы итальянской ветви королевского дома Бурбонов Сицилийских. Карло носит титул Его Королевского Высочества герцога Кастро. Их род происходит от испанского королевского дома и династии капетингов, которые правили Южной Италией и Сицилией в 18-19 веках.

Их мать, герцогиня Камилла, урожденная Крочиани, является дочерью итальянского промышленного магната Камилло Крочиани и актрисы Эди Вессель.

Ранее появились слухи, что Кьяра и Каролина приглашены на совершеннолетие принца датского Кристиана, которое будет отмечаться во дворце Амалиенборг.