Дві італійські принцеси вийшли на подіум у показі П'єра Кардена

Марія К'яра і Марія Кароліна Бурбонські стали зірками Тижня моди в Парижі.

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У Парижі стартував Тиждень моди і вже пройшов показ Pierre Cardin. Це спроба відродити бренд після 13-річної перерви. Зараз справи веде внучатий племінник Кардена, Родріго Базілікаті-Карден, який зробив ставку на ретро-футуризм. А головними зірками показу стали муза Холстона Альва Чин і сестри-принцеси К'яра і Кароліна де Бурбон. К'яру, до речі, пророкують у наречені принцу данському Крістіану. Той, як повідомляється, навіть познайомив К'яру зі своєю бабусею, королевою Маргрете. Про це пише Vanity Fair.

Тиждень моди в Мілані закрився, тепер шоу переїжджає в Париж під Ейфелеву вежу. Тому переїзд знаменитостей з міланського міста до французької столиці був неминучий. Виклик, перед яким не встояли навіть дві італійські принцеси, Марія Кароліна та Марія К'яра Бурбон-Сицилійські, які замість ролі простих глядачів у першому ряду вирішили взяти участь в одному із запланованих показів.

К'яра і Кароліна на показі П'єра Кардена

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Під наглядом своєї гордої матері, принцеси Марії Камілли, герцогині Кастро, дівчата показали сукні з нової колекції, натхненням для яких явно послужили архіви модного бренду.

Раніше К'яра показала кілька фото з Парижа, де вона приміряла ретро-вбрання і капелюшки, створені самим П'єром Карденом.

К'яра ді Бурбон

Хоч 18-річна К'яра і 19-річна Кароліна і не працюють моделями постійно, іноді вони знімаються для фотосесій і обкладинок журналів. Тиждень моди в Парижі став їхнім дебютом. Також вони завжди цікавилися модою. К'яра вивчає дизайн у Гарварді.

До того ж зі світом моди і мистецтва була пов'язана їхня бабуся по материнській лінії. Еді Вессель, модель і акторка 60-х років була музою Фредеріко Фелліні.

Скоро і сестри стануть телезірками, вони зіграють головні ролі у фільмі "Лазурний берег: особисте життя мільярдерів, зірок і принцес" на французькому потоковому сервісі myCANAL.

К'яра і Кароліна з батьками

Ця новина з'явилася незабаром після того, як К'яра відповіла на чутки про те, що вона зустрічається з принцом Данії Крістіаном.

18-річна італійська спадкоємиця написала пост, у якому зазначила, що її з 17-річним принцом Крістіаном із Данії пов'язує тільки дружба.

"Хоча нам усім подобається мріяти про казки, що дійсно важливо, так це реальність. Я хотіла б внести ясність щодо необґрунтованих чуток, які ходили про мене. Нас із принцом Крістіаном пов'язує близька дружба. Я вважаю, що настав час покласти край цим чуткам. Коли в моєму житті відбудуться важливі події, я буду рада поділитися ними з вами", — повідомила К'яра, яку принц раніше встиг познайомити з бабусею.

Нагадаємо, К'яра і Кароліна доньки Карло Бурбон-Сицилійського, претендента на трон Королівства Обох Сицилій, глави італійської гілки королівського дому Бурбонів Сицилійських. Карло носить титул Його Королівської Високості герцога Кастро. Їхній рід походить від іспанського королівського дому і династії капетінгів, які правили Південною Італією і Сицилією у 18-19 століттях.

Їхня мати, герцогиня Камілла, уроджена Крочіані, є донькою італійського промислового магната Камілло Крочіані та актриси Еді Вессель.

Раніше з'явилися чутки, що К'яру і Кароліну запросили на повноліття принца данського Крістіана, яке відзначатимуть у палаці Амалієнборг.