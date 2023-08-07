Спадкоємець данського престолу, представив королеві дівчину, яка може стати його дружиною

17-річний принц Крістіан зустрічається з принцесою Марією К'ярою ді Бурбон.

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Данські ЗМІ пишуть про ймовірні заручини принца Крістіна, спадкоємця престолу, з його новою дівчиною — сицилійською принцесою Марією К'ярою де Бурбон, герцогинею Капрі. Про це повідомляє Daily Mail.

Син принцеси Мері та кронпринца Фредеріка вже представив Марію К'яру своїй бабусі, королеві Маргрете.

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Кажуть, що 17-річний хлопець представив свою 18-річну дівчину бабусі. І вони разом "пили чай", що дуже багато значить.

Принцеса К'яра

"Це неофіційний знак схвалення К'яри, тому що Маргрет не п'є чай із ким попало", — сказало джерело з королівського палацу.

"К'яра була в захваті від королеви — вона мріяла зустріти цю культову правительку і кілька місяців тренувалася робити реверанси", — додав інсайдер, зазначивши, що К'яра дуже нервувала.

На думку джерел, повідомлення про заручини не змусить себе чекати. Хоч інші журналісти сумніваються, що 17-річний хлопець захоче зв'язати себе узами шлюбу в такому юному віці.

Пару нещодавно помітили разом, коли вона насолоджувалася морозивом у Сен-Тропе — К'яра вже два тижні публікує знімки з цього курортного міста.

К'яра Марія — молодша дочка принца Карло, герцога Кастро, і принцеси Камілли, герцогині Кастро. Її батьки також є близькими друзями данської королівської сім'ї. Особливо близькі вони з кронпринцом Фредеріком і кронпринцесою Мері, батьками її потенційного нареченого, принца Крістіана.

Принцеса К'яра з батьком

Припущення про те, чи зустрічаються ці двоє, почалися, коли в соціальних мережах з'явилося групове фото, на якому вони стояли поруч на Гран-прі Монако 28 травня.

Данське джерело повідомило, що до 18-річчя Крістіана залишилося всього чотири місяці, тож він зацікавлений у тому, щоб завести гідну дівчину.

"В основному для того, щоб відбиватися від фанаток, але йому також подобається ідея мати справжнього компаньйона. К'яра відповідає всім вимогам — вона кумедна, розумна і дуже добре спілкується в соціальних мережах. Звичайно, Мері хотіла б, щоб він зустрічався з кимось на кшталт К'яри, яка хоч і походить із вищого світу, але ніколи не була помічена в скандальних ситуаціях, як і її старша сестра Кароліна", — зазначило джерело, заявивши, що Крістіан "безумовно закоханий у К'яру", але невідомо, чи відчуває вона те ж саме.

Королева Маргрете і сім'я принца Фредеріка Фото: Instagram detdanskekongehus

Але молоді люди чудово ладнають. І К'яра, і Крістіан люблять музику, спорт і їм навіть подобається однаковий жанр у кіно.

Нагадаємо, К'яра і Кароліна — доньки Карло Бурбон-Сицилійського, претендента на трон Королівства Обидвох Сицилій, глави італійської гілки королівського дому Бурбонів Сицилійських. Карло носить титул Його Королівської Високості герцога Кастро.

Їхня мати, Камілла Крочані, дочка італійського магната і відомої актриси.

Сім'я багато подорожує і захоплюється вітрильним спортом. К'яра та її сестра знають шість мов: англійську, італійську, французьку, іспанську, португальську та російську. Зараз К'яра навчається в Гарварді.

Принцеса К'яра зі своєю сестрою Кароліною

Її хрещеними батьками є дружина принца Кентського Майкла і принц Аугусто Руффо ді Калабрія. Словом, вона чудова партія на спадкоємця данського престолу.

Але зараз данська королівська сім'я переживає не найкращі часи. Королева Маргрете позбавила своїх онуків, дітей другого сина, принца Йоахіма, королівських титулів.

Тож, тепер уже граф Ніколай Данський, найпопулярніший член королівської сім'ї, переїжджає до Австралії, щоб вступити до університету. А його батько працюватиме у Вашингтоні, США.